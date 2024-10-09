Осинькин остается в «Крыльях». Так решил губернатор

Помогла масштабная поддержка.

Игорь Осинькин остается в «Крыльях Советов» – хотя клуб уже почти возглавил Сергей Игнашевич.

Подтвердил губернатор Самарской Области Вячеслав Федорищев – после встречи с представителями клуба.

«После завершения чемпионата вместе подведем итоги, оценим результат». Заявление губернатора

Федорищев объявил о решении в телеграм-канале:

«Провел встречу с главным тренером, руководством и капитаном футбольной команды «Крылья Советов». Сразу сообщу – никаких кадровых перестановок . Сегодня в «Крыльях» опытный тренерский штаб во главе с Игорем Витальевичем Осинькиным. До конца сезона у Игоря Витальевича вместе с командой огромная работа. После завершения чемпионата вместе подведем итоги, оценим результат.

В ходе встречи обсудили приоритеты развития клуба. Первое – спортивные результаты. Место, которое сейчас занимают «Крылья», не отвечает нашим ожиданиям и потенциалу команды. Цель – минимум 8-е место .

Второе – трансферная работа. Задача вести ее не только экономически эффективно, но и сделать так, чтобы сохранять ведущих игроков, не терять лидеров. Третье. Подготовка молодежи, воспитание своих футболистов».

Об отставке заговорили еще в начале сезона, после трех поражений подряд

Первые слухи появились еще в начале августа после поражений от «Зенита», «Ростова» и махачкалинского «Динамо». Тогда Осинькин называл все домыслами журналистов: «Нет у нас какого‑то давления, только полное понимание, что такая ситуация может быть. Если бы мы сыграли с «Зенитом » [0:4] в пятом туре, а с «Ростовом» [1:3] в 15‑м и проиграли им, никто бы и не заметил. Мы играли с командами, которые в хорошей форме. По ним делать выводы? Давайте подождем.

Главное — мы постоянно решаем вопросы. Мы знаем, что сейчас непросто, очень много травм. У нас полная поддержка от руководства, мы еще ожидаем игроков. Глубина состава для турниров нужна, у нас ведется активная работа».

Через пару недель все стало намного серьезнее: к середине августа команда одержала лишь одну победу в пяти матчах (2:0 с «Факелом»), и, по информации «Спорт-Экспресса», руководство всерьез думало об увольнении тренера. На замену рассматривали в том числе Сергея Юрана. В сентябре в список кандидатов добавился Андрей Тихонов, но в итоге доверились Осинькину.

К концу сентября у самарцев было лишь три победы в 14 матчах, в том числе три потери очков подряд. Тогда все и зажглось.

Решили увольнять перед октябрьской международной паузой и договорились с Игнашевичем (по слухам). Осинькин держался, клуб не комментировал

Новая хронологическая точка – игра с «Локомотивом» 6 октября, прямо перед перерывом на матчи сборных. Инсайдер Иван Карпов сообщил, что тренера все-таки уволят, медиа писали, что параллельно договорились с Сергеем Игнашевичем.

Хотя спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко все опровергал : «В первый раз слышу эту информацию. Слухи не комментируем». Потом добавил гендиректор Вадим Андреев: «Крылья Советов» обычно не комментирует различные слухи, распространяемые всезнающими «экспертами», но сейчас считаем важным заявить, что ни я как генеральный директор, ни мои заместители по спортивным вопросам не ведут переговоры ни с Игнашевичем, ни с его штабом о назначении в «Крылья Советов».

Клуб и команда во главе с Игорем Витальевичем полностью сосредоточены на ближайшей игре, мы призываем всех болельщиков не реагировать на провокации, которые появляются в ряде СМИ и различных телеграм-каналах».

Сам Осинькин тоже реагировал спокойно: «Вбросы в прессу поступают без конца. Есть адреса, откуда они уходят постоянно. Наверное, нет дыма без огня. Не могу сказать, что игру провели равнодушно. Ребята все читают, наверное, им тоже не хватает объяснения этой ситуации. В плане самоотдачи и настроя нет вопросов к ним. Я им благодарен, они молодцы».

Футбольный агент Тимур Гурцкая давал подробности : «Там есть люди, которые хотят зайти в футбол, они раскачивают лодку. Сейчас задача – спровоцировать уйти без компенсации.

У Осинькина очень большая зарплата – по слухам, около 7,5 млн рублей в месяц. Если сейчас ему заплатить за восемь месяцев компенсацию – это 60 миллионов где-то надо найти. И еще найти 3 миллиона новому тренеру, это еще 30 миллионов. Если все рассчитать, то сейчас надо откуда-то найти 100 миллионов рублей. Это невозможно. Поэтому все, что пишут, – это раскачивание ситуации, просто чтобы давать информацию».

Все шло к перестановкам – по информации «Чемпионата», о назначении Игнашевича планировали объявить 7 октября. Сам Осинькин не унывал: «Я слышу поддержку трибун. Я умею читать между строк. Фанаты близки к команде, у нас хорошее понимание. Я благодарен болельщикам. Мы все читаем новости про меня. Это очень серьезный вброс. Я тоже ждал какого-то опровержения. Было от гендиректора. Но, наверное, его должны дать на каком-то другом уровне.

У меня ни разу не было разговора с руководством, где нам бы сказали, что мы играем плохо. Ребят тяжело готовить из-за этой ситуации. Все, что пишут, мы читаем. Если что-то произойдет в понедельник, значит, произойдет. Мы дали ребятам четыре дня выходных».

Несмотря на 0:1 от «Локомотива», руководство «Крыльев» не объявило тренеру об отставке.

Болельщики создавали петицию за сохранение тренера, капитан звонил губернатору и публично вступался

Повлияла массовая поддержка со всех сторон.

Вступались даже коллеги. Например, бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин: «Кого они поставят? И какие задачи? Сколько народу Осинькин выпустил, сколько игроков продала команда?! Ведь никого дорогостоящего команда не покупала.

Осинькин работал с детьми, шел шаг за шагом и вылез сюда, показывая все время, что несмотря на потерю перспективных игроков, команда показывает хороший футбол. Что еще нужно? Это будет грубейшая ошибка, если таких тренеров будут убирать».

Защитник команды и капитан Александр Солдатенков высказался публично: «Я бы не хотел называть Осинькина папой, это в первую очередь тренер, который ставит интересный футбол, на мой взгляд. Это не только мне кажется, болельщики «Крыльев» оценивают эти четыре года, которые Игорь Витальевич работает в клубе. Некоторые люди говорят, что за 15 лет Осинькин ставил один из лучших футболов, которые «Крылья» показывали.

Какое у него самое лучшее качество? То, что он не сваливается на игру «бей вперед – игра придет», а старается играть с любым соперником низом. У меня нет объяснений, почему может быть отставка Осинькина. Я бы попросил у человека, кто это вкидывает, который отвечает за эту перемену, объяснений. Я бы с ним лично хотел пообщаться. Как я бы его охарактеризовал одним словом? Топ-тренер».

Солдатенков сыграл немалую роль в сохранении тренера: после выступления в медиа лично позвонил губернатору региона, чтобы тот «вмешался в ситуацию», а потом подписал петицию болельщиков в поддержку Осинькина. Губернатор Вячеслав Федорищев отреагировал – подтвердил звонок Солдатенкова и заявил , что встретится с командой и руководством, чтобы все урегулировать.

Итог – Игорь Осинькин остается в клубе.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева ; Maksim Konstantinov/Global Look Press, Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press ; РИА Новости /Алексей Филиппов