Непомнящий о сборе сборной России без соперников: «Смысл есть – игроки должны чувствовать, что сборная живет в любых условиях. Приглашают избранных»

Валерий Непомнящий видит смысл в октябрьском сборе сборной России.

РФС еще не нашел соперника для команды Валерия Карпина

«Мне кажется, что в октябрьском сборе национальной команды есть смысл. Он заключается в том, что игроки должны чувствовать, что сборная живет в любых условиях, что нужно работать.

Да, в каком-то смысле возможна демотивация футболистов, но здесь нужно понимать, что все-таки приглашение в национальную сборную – не такое частное событие. Это для избранных.

Плюс роль тренеров здесь возрастает, которому нужно будет мотивировать команду», – сказал бывший тренер сборной Камеруна и других команд.