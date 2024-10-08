Непомнящий о сборе сборной России без соперников: «Смысл есть – игроки должны чувствовать, что сборная живет в любых условиях. Приглашают избранных»
Валерий Непомнящий видит смысл в октябрьском сборе сборной России.
РФС еще не нашел соперника для команды Валерия Карпина
«Мне кажется, что в октябрьском сборе национальной команды есть смысл. Он заключается в том, что игроки должны чувствовать, что сборная живет в любых условиях, что нужно работать.
Да, в каком-то смысле возможна демотивация футболистов, но здесь нужно понимать, что все-таки приглашение в национальную сборную – не такое частное событие. Это для избранных.
Плюс роль тренеров здесь возрастает, которому нужно будет мотивировать команду», – сказал бывший тренер сборной Камеруна и других команд.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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