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Меньян, вероятно, будет капитаном Франции в ближайших матчах в отсутствие Мбаппе и Гризманна

Майк Меньян может получить капитанскую повязку на ближайшие игры сборной Франции.

Капитан французской сборной Килиан Мбаппе из-за небольшого повреждения не был вызвал на матчи Лиги наций против Израиля и Бельгии, которые пройдут 10 и 14 октября, а вице-капитан Антуан Гризманн недавно завершил карьеру в национальной команде.

В связи с этим, как передает RMC Sport, голкипер Майк Меньян является основным претендентом на получение капитанской повязки.

На счету Меньяна 24 матча за сборную, меньше чем у Усмана Дембеле, Лука Диня, Жуля Кунде, Орельена Тчуамени и Тео Эрнандеса, у которых более 30 матчей, однако по продолжительности пребывания в национальной команде он находится выше остальных. Меньян стабильно вызывается в сборную с 2019 года, но в течение трех с половиной лет был вторым номером после Уго Льориса.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
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