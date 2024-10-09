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  • Беллингем сделал Тренту на день рождения плакат с поздравлениями. Хавбек «Реала» прятался больше 20 минут, чтобы разыграть партнера по сборной
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Беллингем сделал Тренту на день рождения плакат с поздравлениями. Хавбек «Реала» прятался больше 20 минут, чтобы разыграть партнера по сборной

Джуд Беллингем оригинально поздравил Трента Александер-Арнолда с днем рождения.

7 октября защитнику «Ливерпуля» исполнилось 26 лет.

Хавбек «Реала» сделал партнеру по сборной плакат, на котором была изображена фотография именинника, поздравление и текст с пожеланиями удачи.

В видеоролике, опубликованном в соцсетях сборной Англии, Беллингем рассказывает, что прятался более 20 минут, пока Трент не спустился и не увидел, что он приготовил.

В этот момент Беллингем выскочил из укрытия, чтобы напугать, а затем поздравить Александер-Арнолда.

Ранее сообщалось, что игрок «Ливерпуля» может перейти в «Реал» летом 2025 года.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Cadena SER
logoЛиверпуль
logoСборная Англии по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoТрент Александер-Арнолд
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