Беллингем сделал Тренту на день рождения плакат с поздравлениями. Хавбек «Реала» прятался больше 20 минут, чтобы разыграть партнера по сборной

Джуд Беллингем оригинально поздравил Трента Александер-Арнолда с днем рождения.

7 октября защитнику «Ливерпуля » исполнилось 26 лет.

Хавбек «Реала » сделал партнеру по сборной плакат, на котором была изображена фотография именинника, поздравление и текст с пожеланиями удачи.

В видеоролике, опубликованном в соцсетях сборной Англии, Беллингем рассказывает, что прятался более 20 минут, пока Трент не спустился и не увидел, что он приготовил.

В этот момент Беллингем выскочил из укрытия, чтобы напугать, а затем поздравить Александер-Арнолда .

Ранее сообщалось , что игрок «Ливерпуля» может перейти в «Реал» летом 2025 года.