Беллингем сделал Тренту на день рождения плакат с поздравлениями. Хавбек «Реала» прятался больше 20 минут, чтобы разыграть партнера по сборной
Джуд Беллингем оригинально поздравил Трента Александер-Арнолда с днем рождения.
7 октября защитнику «Ливерпуля» исполнилось 26 лет.
Хавбек «Реала» сделал партнеру по сборной плакат, на котором была изображена фотография именинника, поздравление и текст с пожеланиями удачи.
В видеоролике, опубликованном в соцсетях сборной Англии, Беллингем рассказывает, что прятался более 20 минут, пока Трент не спустился и не увидел, что он приготовил.
В этот момент Беллингем выскочил из укрытия, чтобы напугать, а затем поздравить Александер-Арнолда.
Ранее сообщалось, что игрок «Ливерпуля» может перейти в «Реал» летом 2025 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Cadena SER
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