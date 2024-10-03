«Реал» установил первые контакты с окружением Трента. Контракт защитника с «Ливерпулем» истекает в 2025-м
«Реал» начал работу над трансфером Трента Александер-Арнолда.
По информации Relevo, мадридский клуб начал контактировать с окружением защитника «Ливерпуля», чтобы узнать о ситуации вокруг будущего игрока и оценить шансы на успех подписания. Отмечается, что «Реал» ценит универсальность Трента и видит в нем потенциальную замену Даниэлю Карвахалю. Кроме того, у защитника «Ливерпуля» давние дружеские отношения с Джудом Беллингемом, что также повлияло на интерес со стороны «Реала».
Контракт Трента с «Ливерпулем» истекает в 2025 году. На данный момент защитник не ответил ни на одно из предложений о новом контракте.
Со статистикой 25-летнего англичанина можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Relevo
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