«Реал» хочет взять Трента бесплатно в 2025-м. «Ливерпуль» пока пытается продлить контракт

Теперь все это – на фоне травмы Карвахаля.

Возможный переход Трента Александера-Арнолда в «Реал» – новая футбольная сага. Защитник «Ливерпуля» игнорирует новые предложения о контракте и хочет бороться за трофеи.

Теперь может посмотреть в сторону Испании – особенно после тяжелой травмы Дани Карвахаля, которая оставит испанца без футбола на 8-10 месяцев.

Marca пишет , что впервые за шесть лет «Мадрид» готов выйти на рынок зимой. В качестве временного усиления клубу интересны Кастелло Лукеба из «РБ Лейпциг», Йоррел Хато из «Аякса» и Витор Рейс из «Палмейрас».

А за Трентом «Реал» хочет пойти летом, когда он станет свободным агентом.

Трент для «Реала» – «рыночная возможность, которую нельзя упускать». Сам игрок хочет бороться за трофеи

Контракт Трента с «Ливерпулем» истекает летом 2025-го. Чем ближе конец, тем громче разговоры о возможном отъезде футболиста.

По информации Relevo, «Реал» приближается к трансферу: мадридцы уже несколько раз контактировали с окружением футболиста, чтобы получить информацию о ситуации с контрактом и шансах на успех потенциальной сделки. Клуб перешел к кандидатуре англичанина, как только урегулировал потенциальный переход Альфонсо Дэвиса из «Баварии»: летом 2025-го он должен перейти в «Реал» бесплатно.

Левый фланг закрыли – занялись правым.

Relevo пишет, что в Мадриде оценивают возможный трансфер не как стратегическое подписание, как в случае с тем же Дэвисом или Эндриком с Винисиусом, а как «рыночную возможность, которую нельзя упускать» – а то заберут другие. Александер-Арнолд нравится президенту «Реала» Флорентино Пересу, также испанские медиа упоминают среди аргументов за трансфер дружбу Трента с Джудом Беллингемом.

Слухи подогревают в Liverpool Echo. Пишут, что защитник пока не ответил ни на одно из предложений «Ливерпуля» о продлении контракта. Хотя Фабрицио Романо утверждает , что приоритетом для самого Трента остается «Ливерпуль» – по мнению инсайдера, никаких контактов с «Реалом» пока нет, а «Ливерпуль» ведет переговоры со стороной игрока.

После матча с «Борнмутом» в конце сентября (3:0) Трент намекнул: «Если честно, самое важное – это трофеи. Я хочу выигрывать трофеи. Победы и стремление к вершинам сильно мотивируют меня. Это, вероятно, главный фактор. Если у тебя личность победителя, ты готов на все ради победы – это то, что тобой движет.

Я в клубе уже 20 лет. Я четыре или пять раз продлевал контракт, и ни один из них не обсуждался публично. Этот не станет исключением. Скажу так: я хочу быть игроком «Ливерпуля» как минимум в этом сезоне».

Совсем скоро все может измениться.

«Реал» есть «Реал». Никто уже не верит, что Трент останется

Похоже, все отчаялись.

Например, бывший полузащитник Грэм Сунесс после замены Трента в недавнем матче против «МЮ» (3:0): «Я не вижу никаких очевидных причин менять Трента в матче против «Манчестер Юнайтед», кроме того, что они знают – он уходит. Они все равно захотят оставить его в команде до конца сезона, и потом он уйдет бесплатно. Сообщение о том, что он принял решение, возможно, уже было передано руководству клуба.

Трент позволит контракту истечь. Если вы собираетесь покинуть «Ливерпуль», куда еще, как не в «Реал», вы пойдете, чтобы стремиться к самосовершенствованию».

Экс-защитник Глен Джонсон считает, что проблема не в деньгах: «На 95% клуб привлекателен сам по себе, но если Джуд поговорит с Трентом и расскажет, как там здорово, то это поможет сделать решение окончательным. Давайте посмотрим правде в глаза: если «Реал» позвонит, большинство игроков захотят перейти туда. Беллингем может стать последним кусочком пазла, но я считаю, что Трент будет согласен на сделку независимо от того, повлияет на нее Джуд или нет.

«Реал» гарантированно будет выигрывать. Деньги для Александер-Арнолда не будут главным фактором, потому что всем игрокам с его статусом платят очень хорошо. Так что если ему нужны трофеи, то «Реал» это гарантирует, но болельщики «Ливерпуля» будут рады, если он останется и поборется за трофеи на «Энфилде».

Другой бывший защитник Марк Лоуренсон убежден, что если бы Трент хотел остаться, то уже подписал бы новый контракт: «Думаю, Трент Александер-Арнолд определенно в одном ряду с лучшими правыми защитниками Премьер-лиги всех времен, когда он в полном порядке. Не думаю, что я когда-либо видел лучшего правого защитника с точки зрения передачи мяча. Он, вероятно, не входит в число лучших защитников в мире, но это не имеет значения, потому что он просто видит передачи, которые другие не видят – тот пас Мохамеду Салаху в первой игре сезона против «Ипсвича» был невероятным.

Однако я не думаю, что Трент будет в клубе в начале следующего сезона – мне кажется, его может привлечь возможность играть в «Реале». Там у него есть товарищ по сборной Англии Джуд Беллингем, и я могу представить, как он играет за них в следующем сезоне.

Если бы он действительно хотел остаться в «Ливерпуле», разве не подписал бы уже свой контракт?»

Бывший игрок мерсисайдцев Стив Макманаман связывал раздумья Трента с перестановками в клубе: «Все обстоятельства и то, почему так происходит, хорошо известны. Спортивный директор и Юрген [Клопп] уходят, поэтому все в подвешенном состоянии. Вирджил [ван Дейк] и Мо Салах в таком же затруднительном положении.

В клубе была проблема, которая раньше не решалась. Надеюсь, эти троим, в частности Трент, разберутся со «Ливерпулем» полюбовно».

Сомневаются даже действующие футболисты. Высказался бывший игрок «Эвертона» Эндрос Таунсенд : «Не думаю, что он ищет возможность уйти из «Ливерпуля», но «Реал» есть «Реал». Если есть интерес с их стороны, то я не думаю, что игрок может отказаться. Он не может сказать «нет» «Реалу».

А если он все-таки уйдет? «Ливерпуль» смотрит на Порро из «Тоттенхэма», за которым тоже следит «Реал»

«Ливерпуль» уже продумал возможную замену.

Самая вероятная – 25-летний Педро Порро из «Тоттенхэма». За защитника хотят 65 млн евро: недешевый размен. Но за ним пойдут только в случае потери Трента.

При этом на Порро заглядывается и «Реал» – готовы пойти за ним в случае неудачи как раз с Трентом. Защитник нравится Карло Анчелотти и считается серьезной альтернативой англичанину. Пока оба на своих местах.

В этом сезоне Трент не слишком результативен (два ассиста во всех турнирах), но терять его все равно будет очень больно. Англичанин в основе уже более шести лет, он регулярно приносит команде очки результативными действиями. Правый фланг «Ливерпуля» уже сложно представить без его креативности, учитывая, что он регулярно подает стандарты. А еще он недавно совершил 100-е голевое действие за клуб – 19 голов и 81 ассист. Впечатляющее достижение для крайнего защитника.

Совсем недавно Трент срежиссировал важнейший мяч Ибраимы Конате «Милану» в ЛЧ (3:1) – «Ливерпуль» быстро сравнял и потом добил еще двумя голами. Хотя в АПЛ он часто не проводит полные игры: уходил на замену в половине матчей (3 из 6). Против «Брентфорда» в конце августа после такого даже вспылил на Арне Слота – тренеру пришлось объясняться перед защитником.

Уход Трента навредит не только с футбольной точки зрения: пострадает бизнес-модель «Ливерпуля». Александер-Арнолд часто участвует в рекламных кампаниях и имеет многомиллионный контракт с adidas. Клуб как раз с сезона-2025/26 возвращается к сотрудничеству с немецким брендом, который отдельно планировал помочь защитнику с запуском собственной линейки спортивной экипировки.

Еще одна возможная потеря – имиджевая. Трента называют лучшим талантом клуба со времен Стивена Джеррарда. Отпускать такого игрока вряд ли хочется, еще и бесплатно.

Уже в январе у Александер-Арнолда будет возможность подписать предварительный контракт с другим клубом. «Ливерпулю» нужно торопиться с продлением – если, конечно, сам игрок этого хочет.

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Фото: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl, Richard Callis/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Michael Regan, Alex Livesey