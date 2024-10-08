«Думает, что он Джеки Чан, игнорируй его». 10 матчей бана дали за эту фразу в адрес Хвана

Кореец из «Вулвз» сталкивается с расизмом не впервые.

ФИФА дисквалифицировала защитника «Комо» Марко Курто (сейчас он в аренде в «Чезене») на 10 матчей. Отбывание половины этого наказания отложено на два года в качестве испытательного срока. Также Курто предписали занятия «общественно полезной деятельностью» и специальные образовательные курсы в выбранной ФИФА организации.

Все это – последствия летнего скандала, когда Курто в товарищеской игре неосторожно высказался в адрес южнокорейского нападающего «Вулверхэмптона» Хван Хи Чхана.

«Наш игрок не сказал ничего уничижительного». В «Комо» считают, что «Вулвз» раздули ситуацию

Инцидент произошел в середине июля – и вызвал гнев игроков «Вулвз». Полузащитник Даниэл Поденсе даже ударил одного из игроков «Комо», за что его удалили. Главный тренер Гари О’Нил тогда сообщил, что сам Хван Хи Чхан не стал просить о замене или приостановке матча.

Зато сразу после игры «Вулверхэмптон» подал жалобу в УЕФА: там ответили, что не смогут ее рассмотреть, так как матч проходил не под эгидой организации. Тогда в дело вступила Футбольная ассоциация Кореи, которая подала жалобу в ФИФА.

О самой фразе, которая так возмутила «Вулвз», мы знаем только со слов представителя группы владельцев «Комо» Мирвана Суварсо.

«Мы поговорили с нашим защитником, чтобы понять, что было сказано, – сказал Суварсо. – Он сообщил нам, что его комментарий, адресованный другому защитнику, был таким: «Игнорируй его, он думает, что он Джеки Чан».

После продолжительного разговора с нашим игроком мы уверены, что это было сказано в связи с именем игрока и постоянными обращениями «Чанни» со стороны его товарищей по команде на поле. С точки зрения нашего клуба, наш игрок не сказал ничего уничижительного. Мы разочарованы тем, что реакция некоторых игроков «Вулверхэмптона» привела к раздуванию инцидента. Наш клуб не терпит расизма и самым решительным образом осуждает любые его проявления».

«Вулверхэмптон» все же поддержал решение ФИФА: «Временное отстранение игрока дает четкий сигнал о том, что расизм и дискриминационное поведение не будут терпеть ни в футболе, ни в обществе».

«Корейский парень». Гвардиола однажды тоже не запомнил Хвана по имени – и тот забил «Сити»

В прошлом году Пеп Гвардиола перед матчем с «Вулвз» размышлял об атаке соперника: отмечал индивидуальные способности Нету, Куньи и «корейского парня». Да, Пеп почему-то не произнес имя Хвана – как будто забыл его. Ну или постеснялся неправильно выговорить. Хотя для Хвана это был уже шестой матч против «Ман Сити».

Забавно вышло, что именно кореец и забил победный (2:1). А когда праздновал, показал отдельно, что написано у него на футболке.

«Вулверхэмптон» не упустил шанса потроллить «Сити»:

Фанаты «МЮ» встретили Хвана в Англии песнями про собачатину. За него тогда вступился Пак Чжи Сун

Летом 2021-го Хван перешел в «Вулверхэмптон» из «Лейпцига» – сначала на правах аренды. Новичка представили перед игрой с «МЮ» – и когда корейца увидели фанаты «Юнайтед», то сразу же затянули старую песню со времен молодого Пак Чжи Суна .

«Пак, Пак, где бы ты ни находился, ты можешь есть собак в своей стране. Но могло быть и хуже: ты мог бы быть скаузером и есть крыс в муниципальном доме».

После этого Пак обратился к фанатам: «Мне очень жаль, что Хван это слышит. Знаю, что болельщики не хотели его оскорбить. Но я должен образовывать их и попросить, чтобы они прекратили использовать это слово [собачатина]. В наши дни это считается расовым оскорблением корейского народа.

Слушаю такие песни спустя 10 лет, и мне становится немного жаль молодого себя – я тогда пытался преодолеть дискомфорт, который ощущал. Я также чувствую ответственность за молодых людей, которые все еще подвергаются дискриминации – азиаты или конкретно корейцы – и живут с таким дискомфортом. В Южной Корее все сильно изменилось. Да, исторически мы ели собачье мясо, но в наши дни, особенно молодому поколению, оно не нравится. Изменилась культура. Пора остановиться».

«МЮ» поддержал Пака и попросил фанатов уважать его мнение. Но уже летом 2022-го Хван стал мишенью расистских жестов от португальских болельщиков, когда забил пенальти в товарняке против местного «Фаренсе». «Вулвз» тогда обещал пожаловаться в УЕФА.

За похожие жесты в 2018-м поплатились ведущие испаноязычной сети Telemundo, которые радостно сужали глаза в прямом эфире, когда Южная Корея обыграла на чемпионате мира Германию и помогла Мексике выйти в плей-офф.

Ведущих тогда отстранили от эфира, зато обычно предельно вежливый Сон Хын Мин позднее со злорадством вспоминал ту победу на Германией: «Когда люди плачут, обычно мне хочется их утешить, обнять. Но глядя на то, как рыдают немцы, я чувствовал, что смог отомстить, делая то, что мне нравится. Я переехал в Германию, когда был совсем молодым, и пережил там массу трудных, невообразимых моментов, столкнулся со многими проявлениями расизма».

Впрочем, Сон сталкивается с той же проблемой и в Англии. В 2023-м за оскорбительные жесты на три года от футбола отстранили фаната «Кристал Пэлас». А твиты про собачатину после матчей с «Тоттенхэмом» – уже привычное дело. Всего за карьеру корейца в АПЛ за расистские оскорбления в его адрес полиция задержала восемь человек.

В том же 2023-м телезрители разглядели расистский подтекст в словах комментатора Sky Sports Мартина Тайлера, который сказал, что Сон защищается «в стиле [восточных] единоборств». Представитель канала тогда сообщил, что с 77-летним сотрудником проведена беседа.

А этим летом прилетело даже от одноклубника Родриго Бентанкура, который пошутил в эфире уругвайского телевидения, когда ведущий попросил у него футболку Сона.

«Сонни? Это может быть и футболка его двоюродного брата. Они все выглядят одинаково», – сказал Бентанкур, за что получил порцию критики в соцсетях. Пришлось быстро извиняться: «Сонни, брат! Я прошу у тебя прощения за то, что произошло, это была просто очень плохая шутка. Ты знаешь, что я люблю тебя и никогда не проявлю к тебе неуважения и не причиню вреда тебе или кому-либо еще».

Сон не в обиде: «Я люблю Родриго, люблю его. Он все осознал и сразу извинился, когда у нас был отпуск. Я был дома и даже не понимал, что происходит. Он отправил мне длинное сообщение, и было видно, что оно шло от сердца. Когда мы вернулись после отпуска, ему было очень стыдно, он почти заплакал, когда публично и лично извинялся. Ему было очень жаль. Мы все люди, все совершаем ошибки и учимся на них».

Пак Чжи Сун просит фанатов «МЮ» не петь о собачатине в Южной Корее. Там и правда ее не едят?

Фото: Jonathan Moscrop, Natalie Mincher/Global Look Press