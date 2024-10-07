«Реал» не подпишет замену Карвахалю в январе. Клуб доверяет Васкесу (Хосе Луис Санчес)

«Реал» не ищет замену Даниэлю Карвахалю.

Защитник мадридского клуба получил травму в субботнем матче с «Вильярреалом» (2:0): у него подтвердился разрыв передней крестообразной связки, он пропустит от 8 до 10 месяцев.

Журналист Хосе Луис Санчес заявил, что «Реал » не планирует подписывать игрока на замену Карвахалю в январе.

«Они не рассматривают возможность подписания игроков, если только не произойдет еще одна трагедия. План «Мадрида» – полностью доверять Лукасу Васкесу », – сказал журналист в эфире El Chiringuito.