«Реал» не подпишет замену Карвахалю в январе. Клуб доверяет Васкесу (Хосе Луис Санчес)
«Реал» не ищет замену Даниэлю Карвахалю.
Защитник мадридского клуба получил травму в субботнем матче с «Вильярреалом» (2:0): у него подтвердился разрыв передней крестообразной связки, он пропустит от 8 до 10 месяцев.
Журналист Хосе Луис Санчес заявил, что «Реал» не планирует подписывать игрока на замену Карвахалю в январе.
«Они не рассматривают возможность подписания игроков, если только не произойдет еще одна трагедия. План «Мадрида» – полностью доверять Лукасу Васкесу», – сказал журналист в эфире El Chiringuito.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Defensa Central
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