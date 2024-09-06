Кэмпбелл хочет стать рыцарем: «Я многое сделал для футбола и борьбы с расизмом, не говоря о рекордах. И я не единственный великий спортсмен, которого обделили вниманием»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Сол Кэмпбелл Футбол

Сол Кэмпбелл хочет, чтобы его посвятили в рыцари.

«Когда речь заходит о почетных званиях и списках, я думаю, что если речь идет о сравнении популярности, то среди непопулярных людей найдется немало сэров, офицеров и кавалеров ордена Британской империи.

Если вы посмотрите на то, чего я достиг и через что прошел, играя в футбол, и на стабильность на протяжении двух десятилетий под серьезным давлением в футбольном смысле, то я нахожусь рядом с некоторыми великими спортсменами нашей страны.

Я горжусь тем, что я англичанин, я многое сделал для футбола как на поле, так и за его пределами, а также для борьбы с расизмом. И я даже не говорю о рекордах в составе национальной команды, «Тоттенхэма» и «Арсенала». Я на одном уровне с другими.

Я не знаю, почему меня игнорируют. Я не единственный великий спортсмен, которого обделили вниманием, но я вижу, как другие получают все эти награды, и это нечто особенное. Для меня стало бы честью получить звание сэра, офицера или кавалера ордена Британской империи за достижения в спорте, которому я посвятил два десятка лет», – сказал бывший защитник сборной Англии в интервью GB News.

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32 комментария
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Клянчить титул рыцаря это конечно по-рыцарски.
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Темный рыцарь
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Вот так всю жизнь футболу отдаешь
И чеканить умеешь, а уважения и признания никакого
Зато проходимцы в почете
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Истинные рыцари звание не просят
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Помню как он перед Евро-2012 вещал на BBC, что в Украине английским болельщикам делать нечего, и никто оттуда не вернётся в Англию, там сплошные нацисты. Теперь вспоминать это забавно. Тогда никто и не думал, что Сол действительно прав :) Правда правительство Британии считает совсем иначе теперь. Политика во всей красе. В принципе, Сол конъюнктурщик ещё тот поэтому вполне себе оправданы его надежды, такие сейчас везде в почёте.
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Вот эта машина на поле, которую я помню, оказалась нытиком и неадекватом. Не он первый и последний, но очень жаль.
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И что ты сделал? В Тоттенхеме и сборной ничего, два раза Чемп взял в Арсенале. Чё то Парлор титул не просит, ах да, он с расизмом не боролся
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Ответ Алексей Скамейчук
Истинные рыцари звание не просят
21 век на дворе почитал бы про рыцарей. Рыцари, мушкетёры, самураи, да и просто аристократы свинота ещё та и ничего там романтичного и сказочного нет, все эти кружки чести это просто криминальные банды с понятиями и ничего в этом крутого нет. Конечно если только фильмы смотреть, то ок, но если почитать историю, то пелена с глаз спадёт
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Я тоже в детстве рыцарем хотел стать. А потом космонавтом. А потом в ларьке работать, чтобы жвачки жевать и вкладыши с футболистами коллекционировать.
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Что этот н#гер себе позволяет? (С)
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Может быть всё из-за того что часть карьеры играл за Тоттенхэм?)
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Ответ ten Hag
Вот так всю жизнь футболу отдаешь И чеканить умеешь, а уважения и признания никакого Зато проходимцы в почете
Самокритично :)
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Ответ Мяснойбой
кем?
Бандитами, грабителями и убийцами, живущими по принципу "кто сильный, тот и прав". Сколотили банду, подчинили себе сирых и убогих, обирали их, как липотом, потом уже начали "окультироваться" и "матереть". )
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Ответ Бондарев Олег
А вы в курсе, кем были первые рыцари?)
кем?
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Помню, когда Кэмпбелл в первый раз приехал на УХЛ в составе Арсенала, на трибунах был его брат и оскорблял Сола вместе со всем стадионом.
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Черный Рыцарь в героях имба так то
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Монах наставляет молодого рыцаря Сола Кэмпбелла перед подвигом:
— Дракона - убить! Принцессу - отыметь!! Не перепутай!!!
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Лигу чемпионов не брал, со сборной ничего не выиграл. За что рыцаря?
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Только после Мостового.
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Шоколадный рыцарь :)
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Ладно Льюису Хэмилтону дали рыцаря. Можно понять. И он вот так не унижался выклянчивая. Выглядит очень "по рыцарски". Позорище.
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Сэр Кемпбелл, преклоните колено!
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Да какой ты рыцарь? Тебя конь испугается.
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Рано Солёный Кэмпбелл. Сейчас повестка не та. Многие помнят твои слова про про Евро-2012 и гробы)))
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Извини, но единственный черный рыцарь это Мартин Лоуренс
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Тут должна быть картинка с Петером Гриффином и измерителем цвета кожи))
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Я подал заявку на звание чемпиона мира по скромности. Из скромности же не отправил анкету на звание "молчаливый"
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Вот если бы ты ещё и заэлтонджонился, тогда бы всё возможно...
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