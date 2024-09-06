Кэмпбелл хочет стать рыцарем: «Я многое сделал для футбола и борьбы с расизмом, не говоря о рекордах. И я не единственный великий спортсмен, которого обделили вниманием»

Сол Кэмпбелл хочет, чтобы его посвятили в рыцари.

«Когда речь заходит о почетных званиях и списках, я думаю, что если речь идет о сравнении популярности, то среди непопулярных людей найдется немало сэров, офицеров и кавалеров ордена Британской империи.

Если вы посмотрите на то, чего я достиг и через что прошел, играя в футбол, и на стабильность на протяжении двух десятилетий под серьезным давлением в футбольном смысле, то я нахожусь рядом с некоторыми великими спортсменами нашей страны.

Я горжусь тем, что я англичанин, я многое сделал для футбола как на поле, так и за его пределами, а также для борьбы с расизмом. И я даже не говорю о рекордах в составе национальной команды, « » и « ». Я на одном уровне с другими.

Я не знаю, почему меня игнорируют. Я не единственный великий спортсмен, которого обделили вниманием, но я вижу, как другие получают все эти награды, и это нечто особенное. Для меня стало бы честью получить звание сэра, офицера или кавалера ордена Британской империи за достижения в спорте, которому я посвятил два десятка лет», – сказал бывший защитник сборной Англии в интервью GB News.