Йорк о Рэшфорде: «Он выглядит несчастным, не получает удовольствия от игры. Только сам Маркус может вывести себя из кризиса, но если он не готов приложить усилия, то не вернется на прежний уровень»

Дуайт Йорк считает, что Маркус Рэшфорд выглядит несчастным.

«Нужно понять, на каком этапе сейчас находится игрок, что у него на уме, какие мысли занимают его в повседневной жизни. В конце концов, у всех нас бывают трудности, у всех нас есть проблемы.

Я уверен, что после того, как его не взяли в сборную Англии, ты ожидаешь, что он вернется с огнем в глазах и постарается реабилитироваться после неудачного сезона по его стандартам. Только Маркус может вывести себя из этого кризиса.

Ты можешь окружить его лучшими тренерами, но у него самого должно быть жгучее желание вернуться. Мы знаем, что у него есть талант и способности.

Но если он не готов приложить усилия и действительно вернуться после самого неудачного сезона в своей карьере, он не вернется на прежний уровень. Он должен сам этого захотеть.

Я много раз защищал Маркуса, но сейчас он просто выглядит несчастным. По какой причине, я не знаю, но он, похоже, больше не получает удовольствия от футбола, как раньше», – заявил экс- нападающий « »