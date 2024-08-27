Йорк о Рэшфорде: «Он выглядит несчастным, не получает удовольствия от игры. Только сам Маркус может вывести себя из кризиса, но если он не готов приложить усилия, то не вернется на прежний уровень»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Дуайт Йорк Маркус Рэшфорд Футбол

Дуайт Йорк считает, что Маркус Рэшфорд выглядит несчастным.

«Нужно понять, на каком этапе сейчас находится игрок, что у него на уме, какие мысли занимают его в повседневной жизни. В конце концов, у всех нас бывают трудности, у всех нас есть проблемы.

Я уверен, что после того, как его не взяли в сборную Англии, ты ожидаешь, что он вернется с огнем в глазах и постарается реабилитироваться после неудачного сезона по его стандартам. Только Маркус Рэшфорд может вывести себя из этого кризиса.

Ты можешь окружить его лучшими тренерами, но у него самого должно быть жгучее желание вернуться. Мы знаем, что у него есть талант и способности.

Но если он не готов приложить усилия и действительно вернуться после самого неудачного сезона в своей карьере, он не вернется на прежний уровень. Он должен сам этого захотеть.

Я много раз защищал Маркуса, но сейчас он просто выглядит несчастным. По какой причине, я не знаю, но он, похоже, больше не получает удовольствия от футбола, как раньше», – заявил экс- нападающий «Манчестер Юнайтед»

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11 комментариев
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Несчастный с личкой в 300к
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Он начнёт пахать в 2027 году
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А что ему париться? Показал уровень в позапрошлом сезоне, продлили контракт, подняли ЗП, теперь можно не париться. Вот когда год останется по контракту, тогда и начнёт играть, стараться.
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Продать! уже лингарда напоминает,вечно подающего надежду...
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Давайте все его пожалеем. Если он не хочет играть, если он потерял интерес и тд., то пускай уходит на все четыре стороны. Мало было Марса, Погба, Алексис, Санчо, кто там еще унылый? Верните лучше Гринвуда, тот хотя бы выкладывался на все 100. Мактоминея тоже продают, хотя он манк настоящий! Достойных уважения игроков почти не осталось. Бруну, Гарначо, Майну... И все! Больше не за кого болеть в этом МЮ! Говорю как человек, который болеет за МЮ больше 20 лет.
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Йорк идеалист и всё измеряет своей мерою. Только нынче таких работяг как он и Коул в атаке топ клубов АПЛ нет. Ну или таких как он больше не приглашают в топ клубы. Вот Тоуни примерно уровня Йорка, но у него нет шансов на приглашение от топ клуба.
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Так может отложить выплаты его зарплаты пока ему самому не захочется вернуться в футбол, а то у меня как-то не укладывается в голове: на поле ему видите ли грустно, а вот из банкомата бабло снимать вдруг весело или в пабе в Белфасте тоже весело, Ролс ройс лупить об что нибудь опять весело
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Ответ Vezdexodof
Продать! уже лингарда напоминает,вечно подающего надежду...
Это очень проблематично.
Слишком много он получает.
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Надо ему годик в Италии поиграть.
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Ответ MU4evainmyheart!!!
А что ему париться? Показал уровень в позапрошлом сезоне, продлили контракт, подняли ЗП, теперь можно не париться. Вот когда год останется по контракту, тогда и начнёт играть, стараться.
Не удивлюсь.
Надеюсь что новое руководство на такое больше не купится
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