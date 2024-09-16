Дуайт Йорк: «МЮ» в миллионе миль от чемпионства. Победа в Кубке еще не делает нас хорошей командой»
Дуайт Йорк раскритиковал «Манчестер Юнайтед».
«Мы в миллионе миль от победы в Премьер-лиге. При нынешнем тренере [Эрике тен Хаге] мы сделали шаг вперед, и после первого сезона мы думали, что это именно тот человек, который нам нужен. Что произошло?
Да, нам удалось выиграть Кубок Англии в прошлом сезоне, но наше положение показывает, что победа в Кубке еще не делает нас хорошей командой. Выиграть Кубок – это здорово, мы должны продолжать пополнять трофейную комнату. Но наше место по итогам сезона, количество забитых и пропущенных голов были на худшем уровне в нашей истории с момента основания Премьер-лиги в 1992 году», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» в интервью beIN Sports.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
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