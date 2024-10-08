Директор «Ростова» Рыскин об ЭСК: «Надо делать этот институт максимально открытым, чтобы он не был каким-то закрытым орденом иезуитов, обладающим тайным знанием»

В «Ростове» сравнили ЭСК РФС с закрытым орденом иезуитов.

«Намерены ли клубы вместе с лигой настаивать на том, чтобы представители входили в ЭСК РФС без права голоса? Наверное, это надо делать. Не знаю, готово ли судейское сообщество на это идти. Может быть, в какой-то другой форме...

Но надо делать это максимально открытым. Чтобы этот институт не был каким-то закрытым орденом иезуитов, обладающим тайным знанием, что только они знают, как трактовать моменты. Наоборот, расскажите нам всем, мы все хотим знать... Чего такого секретного?» – сказал спортивный директор «Ростова » Алексей Рыскин.