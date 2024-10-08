Кузнецов о ЦСКА: «Что при Федотове, что при Николиче футбол почти тот же. Круговой держит марку. Молодец, что отказался сидеть в запасе в «Зените»

Дмитрий Кузнецов похвалил Данила Кругового за переход в ЦСКА из «Зенита».

После 11 туров московский клуб занимает 4-е место в таблице Мир РПЛ с 20 очками.

«Изменений по сравнению с прошлым сезоном практически нет. Что при Федотове , что при Николиче футбол почти один и тот же.

Круговой держит марку. Молодец, что отказался сидеть в запасе в «Зените » и пошел в команду, в которой он играет. Койта мне не нравится.

Да, он провел на поле мало времени, но, когда он был на поле, ничего не менялось. Пока он не попадает в игру ЦСКА », – сказал бывший игрок армейцев.