Кузнецов о ЦСКА: «Что при Федотове, что при Николиче футбол почти тот же. Круговой держит марку. Молодец, что отказался сидеть в запасе в «Зените»
Дмитрий Кузнецов похвалил Данила Кругового за переход в ЦСКА из «Зенита».
После 11 туров московский клуб занимает 4-е место в таблице Мир РПЛ с 20 очками.
«Изменений по сравнению с прошлым сезоном практически нет. Что при Федотове, что при Николиче футбол почти один и тот же.
Круговой держит марку. Молодец, что отказался сидеть в запасе в «Зените» и пошел в команду, в которой он играет. Койта мне не нравится.
Да, он провел на поле мало времени, но, когда он был на поле, ничего не менялось. Пока он не попадает в игру ЦСКА», – сказал бывший игрок армейцев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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