Данил Круговой: «Питер мне больше по душе, чем Москва. Эти маленькие улочки на Невском – красиво. В Москве пробки начинаются с раннего утра»

Данил Круговой оценил красоту Москвы и Санкт-Петербурга.

– По сравнению с Питером в Москве пробки начинаются с самого раннего утра, и я уже стоял в 7:20 на Новорижском шоссе в пробке.

– Ты говоришь, что привык к Москве, в центре красиво, но в Питере более красиво. В чем разница между Москвой и Питером?

– Ну, наверное, улочки эти маленькие, те, что в центре на Невском – красиво.

Я не говорю, что в Москве некрасиво, но в Питер мне больше по душе, город красивый, правда, – сказал воспитанник «Зенита» и защитник ЦСКА в выпуске «Коммент.Шоу».