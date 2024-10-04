Данил Круговой: «Питер мне больше по душе, чем Москва. Эти маленькие улочки на Невском – красиво. В Москве пробки начинаются с раннего утра»
Данил Круговой оценил красоту Москвы и Санкт-Петербурга.
– По сравнению с Питером в Москве пробки начинаются с самого раннего утра, и я уже стоял в 7:20 на Новорижском шоссе в пробке.
– Ты говоришь, что привык к Москве, в центре красиво, но в Питере более красиво. В чем разница между Москвой и Питером?
– Ну, наверное, улочки эти маленькие, те, что в центре на Невском – красиво.
Я не говорю, что в Москве некрасиво, но в Питер мне больше по душе, город красивый, правда, – сказал воспитанник «Зенита» и защитник ЦСКА в выпуске «Коммент.Шоу».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Коммент.Шоу»
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