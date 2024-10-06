Бабаев об отношениях ЦСКА и «Зенита» после трансфера Кругового: «Не испортились. На поле мы соперники, в кабинетах должны общаться. Попытки кого‑то обмануть не было»

Роман Бабаев высказался об отношениях ЦСКА и «Зенита».

Прошлым летом Данил Круговой покинул «Зенит» и присоединился к ЦСКА.

– Был ли интерес к Сергееву? Возможны ли сделки с «Зенитом» после истории с Круговым?

– Отношения не испортились. Продолжаем общаться. На поле мы соперники. В кабинетах должны общаться.

С Круговым не было попытки кого‑то обмануть. «Зенит» знал о переговорах, – сказал генеральный директор ЦСКА .