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  • Угаров о 2-й травме Глушенкова за 2 месяца: «Кто-то за это должен ответить, вероятно. Семак должен разобраться. Есть же реабилитологи в «Зените», они не справились»
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Угаров о 2-й травме Глушенкова за 2 месяца: «Кто-то за это должен ответить, вероятно. Семак должен разобраться. Есть же реабилитологи в «Зените», они не справились»

Денис Угаров считает, что «Зенит» должен найти виновных в травме Глушенкова.

Полузащитник клуба из Санкт-Петербурга Максим Глушенков получил травму в матче Фонбет Кубка России с «Акроном» (5:1).

У 25-летнего игрока диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Предварительный срок восстановления составит около 4 недель. Повреждение стало для Глушенкова вторым за два месяца – ранее он пропускал матчи из-за перелома руки. 

«Глушенков достаточно хорошо начал этот сезон в «Зените», пока не получил травму руки. Но сейчас вопрос в другом. Если человек пропускал какое-то время, он все равно должен находиться в определенном тонусе, тренироваться если не с командой, то отдельно.

Под чутким руководством кого-то из тренеров, которые в «Зените» есть в достаточном количестве. И вопрос – почему он вышел в этой игре с «Акроном» и получил травму? С этим вопросом Семак должен разобраться, и, вероятно, кто-то за это должен ответить.

Ведь есть же реабилитологи, которые этим занимаются. И в данной ситуации, я считаю, они не справились со своей задачей. И дело тут совершенно не в разминке непосредственно перед выходом на поле. Я знал игроков, которые вообще не разминались – и выходили, и спокойно играли, без травм. Потому что были в тонусе», – сказал бывший игрок «Зенита». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoСергей Семак
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logoФОНБЕТ Кубок России
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