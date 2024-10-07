Радимов о травме Глушенкова: «Зенит» нашел способ играть без него, хотя поначалу было тяжело. Семаку виднее, кто должен больше брать игру на себя»

Владислав Радимов считает, что «Зенит» справится без Максима Глушенкова.

В понедельник клуб сообщил, что полузащитник пропустит около четырех недель из‑за повреждения мышц задней поверхности бедра. Игрок получил травму в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Акрона» (5:1) 2 октября.

«Глушенков уже пропускал небольшой отрезок, поначалу «Зениту » было тяжело без него, потом нашли способ играть без него. Думаю, сейчас будет так же.

Семаку виднее, кем нужно заменить Глушенкова , кто должен больше брать игру на себя», – сказал бывший футболист «Зенита».

Глушенков пропустит около 4 недель из-за травмы бедра. У хавбека «Зенита» второе повреждение за 2 месяца