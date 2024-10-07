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Радимов о травме Глушенкова: «Зенит» нашел способ играть без него, хотя поначалу было тяжело. Семаку виднее, кто должен больше брать игру на себя»

Владислав Радимов считает, что «Зенит» справится без Максима Глушенкова.

В понедельник клуб сообщил, что полузащитник пропустит около четырех недель из‑за повреждения мышц задней поверхности бедра. Игрок получил травму в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Акрона» (5:1) 2 октября. 

«Глушенков уже пропускал небольшой отрезок, поначалу «Зениту» было тяжело без него, потом нашли способ играть без него. Думаю, сейчас будет так же.

Семаку виднее, кем нужно заменить Глушенкова, кто должен больше брать игру на себя», – сказал бывший футболист «Зенита».

Глушенков пропустит около 4 недель из-за травмы бедра. У хавбека «Зенита» второе повреждение за 2 месяца

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoВладислав Радимов
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logoпремьер-лига Россия
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logoМатч ТВ
logoМаксим Глушенков
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