Ямаль станет лицом adidas. У вингера «Барселоны» будут фирменные бутсы и логотип
Ламин Ямаль станет одним из лиц adidas.
Вингер «Барселоны» и один из крупнейших производителей спортивной одежды и обуви договорились о долгосрочном партнерстве в феврале 2024 года.
Footy Headlines сообщает, что выступления 17-летнего футболиста впечатлили руководство компании, и теперь она собирается сделать его лицом бренда.
У игрока сборной Испании будет фирменная линейка бутс, а также свой логотип, как у Лионеля Месси, Джуда Беллингема и других звезд.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Footy Headlines
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