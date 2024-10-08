Писарев о «Спартаке»: «Нужно составлять конкуренцию «Краснодару» и «Зениту», а они к 11-му туру проигрывают 8 очков. Нельзя усреднять клуб, радоваться победе над «Ростовом» из-за ошибки»
Николай Писарев считает, что результаты «Спартака» хуже ожидаемых.
«Спартак» уступает 8 очков первому месту. У команды нет стабильности в игре.
Нельзя усреднять «Спартак», радоваться победе над «Ростовом» из‑за ошибки. Им нужно составлять конкуренцию «Краснодару» и «Зениту», а они к 11-му туру проигрывают 8 очков.
Мы ратуем за то, чтобы не было тренерской чехарды», – сказал тренер сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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