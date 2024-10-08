Писарев о «Спартаке»: «Нужно составлять конкуренцию «Краснодару» и «Зениту», а они к 11-му туру проигрывают 8 очков. Нельзя усреднять клуб, радоваться победе над «Ростовом» из-за ошибки»

Николай Писарев считает, что результаты «Спартака» хуже ожидаемых.

«Спартак » уступает 8 очков первому месту. У команды нет стабильности в игре.

Нельзя усреднять «Спартак», радоваться победе над «Ростовом» из‑за ошибки. Им нужно составлять конкуренцию «Краснодару » и «Зениту », а они к 11-му туру проигрывают 8 очков.

Мы ратуем за то, чтобы не было тренерской чехарды», – сказал тренер сборной России.