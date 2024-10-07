Газзаев о «Спартаке»: «Стартуют хорошо, а потом провальные игры. Таких разрывов быть не должно. Но надеемся, что в чемпионской гонке поучаствуют»
Валерий Газзаев надеется, что «Спартак» поборется за чемпионство.
Красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 19 очков после 11 туров.
«Спартак» – амбициозный клуб с традициями. Каждый год меняют тренера.
На мой взгляд, команда должна показывать стабильный результат, потому что это показатель уровня и класса. А таких разрывов не должно быть, какие есть у «Спартака» в результатах.
Сначала хорошо, а потом провальные игры. Но надеемся, что в чемпионской гонке поучаствуют», – сказал бывший тренер ЦСКА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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