Газзаев о «Спартаке»: «Стартуют хорошо, а потом провальные игры. Таких разрывов быть не должно. Но надеемся, что в чемпионской гонке поучаствуют»

Валерий Газзаев надеется, что «Спартак» поборется за чемпионство.

Красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 19 очков после 11 туров.

«Спартак » – амбициозный клуб с традициями. Каждый год меняют тренера.

На мой взгляд, команда должна показывать стабильный результат, потому что это показатель уровня и класса. А таких разрывов не должно быть, какие есть у «Спартака» в результатах.

Сначала хорошо, а потом провальные игры. Но надеемся, что в чемпионской гонке поучаствуют», – сказал бывший тренер ЦСКА.