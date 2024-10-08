«Нани заходит и кричит: «Я тебе лицо разобью!» Я чуть не обосрался». Фил Джонс рассказал о стычке с португальцем после поражения, а Фердинанд вспомнил, как тот сломал ребро молодому игроку
«Помню, как мы играли с «Уиганом» [в 2012-м] и фактически проиграли чемпионат. Мы уступаем 0:1 на 90-й минуте, и Нани, храни его Господь, стоит и делает все эти свои перешагивания на краю поля.
И я говорю ему: «Пасуй мне, пасуй мне!» А потом я просто заорал: «Просто отдай мне сраный мяч!»
Короче, мы возвращаемся мы в раздевалку после игры, и он заходит и кричит: «Я тебе лицо разобью! Я тебе лицо разобью!»
Я чуть не обосрался. Я не знал, что будет дальше. И вдруг заходит тренер и орет на всех, чтобы они сели на место, так что – спасибо, тренер!» – сказал Джонс в интервью Рио Фердинанду.
Фердинанд прокомментировал эту историю.
«Нани, вообще говоря, был не прочь подраться. Я видел, как он бил некоторых футболистов на тренировках. Одному из молодых ребят он сломал ребро. Это ненормально, честно говоря», – отметил экс-защитник «МЮ».
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