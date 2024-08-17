Фил Джонс завершил карьеру в 32: «Хочу стать тренером». Экс-защитник «МЮ» не играл с 2022 года

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Фил Джонс Футбол

Бывший защитник «МЮ» Фил Джонс объявил о завершении карьеры.

32-летний футболист сообщил, что намерен стать тренером.

«Моя карьера закончилась быстрее, чем мне бы хотелось.

Но стакан наполовину полон. Я получил лицензию УЕФА А и испытать себя в качестве тренера. В перспективе хочу возглавить какую-нибудь команду. Я полон решимости добиться этого», – заявил бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Англичанин выступал за «Ман Юнайтед» с 2011 по 2023 год. За это время он выиграл 6 трофеев, включая титул в АПЛ и Лигу Европы.

В последний раз Фил выходил на поле 2 мая 2022 года.

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41 комментарий
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Фил Джонс это в первую очередь пример самоотдачи и самоотверженности. При достаточно скромном наборе технических умений брал именно трудолюбием. Шел в подкаты, выгрызал мячи, вычищал воздушное пространство, затаптывал соперника и никогда не боялся подставить голову туда, куда некоторые боятся подставить ногу. В первую очередь Фил должен запомниться этим, а не набором фото-мемов
Спасибо за все. Жаль травмы не позволили сделать большего
+93
-3
+90
Ответ Тумбочка Тевеса
Фил Джонс это в первую очередь пример самоотдачи и самоотверженности. При достаточно скромном наборе технических умений брал именно трудолюбием. Шел в подкаты, выгрызал мячи, вычищал воздушное пространство, затаптывал соперника и никогда не боялся подставить голову туда, куда некоторые боятся подставить ногу. В первую очередь Фил должен запомниться этим, а не набором фото-мемов Спасибо за все. Жаль травмы не позволили сделать большего
Скромный набор? Его покупали правым защитником и через год он выходил в центре полузащиты на матч с Реалом в плей офф ЛЧ и сыграл там очень хорошо. Джонс был очень талантливым, много чего умел, но травмы не позволили сыграть как следует
+44
-3
+41
Спасибо за все, легенда!🙏🏼
+37
-1
+36
32?! Я лет десять назад думал, что ему 32, судя по виду
+27
0
+27
Ответ Тумбочка Тевеса
Фил Джонс это в первую очередь пример самоотдачи и самоотверженности. При достаточно скромном наборе технических умений брал именно трудолюбием. Шел в подкаты, выгрызал мячи, вычищал воздушное пространство, затаптывал соперника и никогда не боялся подставить голову туда, куда некоторые боятся подставить ногу. В первую очередь Фил должен запомниться этим, а не набором фото-мемов Спасибо за все. Жаль травмы не позволили сделать большего
Не совсем согласен с ограниченными техническими навыками. Он по молодости котировался чуть ли не главным защитником Англии, при сэре Алексе выходил и на флангах, и в центре поля (и первое время неплохо даже держался). Тот же Ван Гал, прости Господи, просил его однажды угловые подавать, хоть это и не увенчалось успехом. Скорее всего, причиной дальнейших провалов стали травмы и стагнация. Пока все развивались - он застопорился. А в самоотверженности ему не откажешь, тут +
+20
0
+20
Быстро время пролетело, брал его в ФМ11 19-ти летнего из Блэкберна
+7
0
+7
Прощай легенда!
+7
-2
+5
Ответ Дядь Валакас
Спасибо за все, легенда!🙏🏼
его сейв против Жиру - на века!
+4
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+4
32? Обалдеть.... Ощущение что только я его знаю лет 20
+4
0
+4
Вот уж здрасьте так здрасьте... Мемы с тобой останутся в веках
+5
-2
+3
Пара дефов Джонс-Смоллинг навсегда в памяти!
+3
0
+3
Ответ Пользователь_7
Скромный набор? Его покупали правым защитником и через год он выходил в центре полузащиты на матч с Реалом в плей офф ЛЧ и сыграл там очень хорошо. Джонс был очень талантливым, много чего умел, но травмы не позволили сыграть как следует
Его покупали центральным и и только центральным - зачем покупать Джонса на позицию правого защитника, если там был Валенсия и Рафаэль? И это не говоря про способных сыграть там же Смоллинга, Янга, а если надо то и Эванса
То, что Фил может сыграть справа не делает из него правого защитника, а Фергюсон любил таких игроков, которые в случае чего закроют несколько позиций
А от того что он выходил опорным с Реалом его умения никак не улучшились, в частности точность передач, пластичность, координация и скорость. Не говоря уже про работы с мячом
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Я думал, он мутировал в Харри Магуайра
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Великий защитник FM 2014
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Эх, Фил..!
Какой потенциал! Даже аномальная травматичность не помешала тебе 10 лет быть на контракте и это тот случай, когда вопросов к клубу особых и нет!
Зверюга на поле! Мы смеялись с тебя только по приятельски! Удачи в дальнейшей тренерской карьере!
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Теперь будем видеть лицо Фила на бровке)
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Джонс мог стать великим защитником типа Видича. Очень обидно, что травмы сломали его карьеру.
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Ответ Тумбочка Тевеса
Его покупали центральным и и только центральным - зачем покупать Джонса на позицию правого защитника, если там был Валенсия и Рафаэль? И это не говоря про способных сыграть там же Смоллинга, Янга, а если надо то и Эванса То, что Фил может сыграть справа не делает из него правого защитника, а Фергюсон любил таких игроков, которые в случае чего закроют несколько позиций А от того что он выходил опорным с Реалом его умения никак не улучшились, в частности точность передач, пластичность, координация и скорость. Не говоря уже про работы с мячом
брали центральным, согласен
но летом 2011 ни Валенсия, ни Янг на позицию правого защитника не рассматривались ни разу
Рафаэл периодически вылетал, поэтому приходилось затыкать Джонсом и Смоллингом, выходило на удивление неплохо, например, 8:2 случились именно со Смоллингом справа
Эванса справа не помню, максимум слева, и то скорее в нулевых, нежели в десятых
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Ответ Under
брали центральным, согласен но летом 2011 ни Валенсия, ни Янг на позицию правого защитника не рассматривались ни разу Рафаэл периодически вылетал, поэтому приходилось затыкать Джонсом и Смоллингом, выходило на удивление неплохо, например, 8:2 случились именно со Смоллингом справа Эванса справа не помню, максимум слева, и то скорее в нулевых, нежели в десятых
Да, что-то я перепутал сезоны и Валенсию с Янгом раньше времени отправил в защиту - эксперименты с их позициями начались позже, а в те времена Фергюсон мог выпустить 7 защитников, например
Эванс пару раз выходил и справа и слева, всегда это было не от хорошей жизни, но позиции закрывал и даже фокусов там не делал, которые переодически в центре защиты он выдавал)
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легендарный! человек, в буквальном смысле, готов был жрать землю за МЮ. к сожалению, травмы погубили всю карьеру. пусть он станет более удачливым тренером, чем был футболистом.
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Спасибо Фил за последние чемпионство и достойную игру против Реала в ЛЧ в том же году, кто же знал, что это был последний грозный Юнайтед
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Игрок, который ломал соперников одним выражением лица.
Легенда.
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Отмучался
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Фил мем Джонс !
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Через год на место Тен Хаага 😂😂
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Успехов на тренерском поприще...
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Замена Видичу был)
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32 года, а ощущение будто должно быть 40+
Лет 10 назад в мю блистал, но травмы конечно сгубили. И ведь вдуматься - в таком юном возрасте был в основе великого мю
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Этот год не мог не завершиться такой шокирующей новостью. Хотя, то ли ещё будет...
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Ответ Пользователь_7
Скромный набор? Его покупали правым защитником и через год он выходил в центре полузащиты на матч с Реалом в плей офф ЛЧ и сыграл там очень хорошо. Джонс был очень талантливым, много чего умел, но травмы не позволили сыграть как следует
Он никогда не был профильным правым защитником. Не выдумывай.
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