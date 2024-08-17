Фил Джонс завершил карьеру в 32: «Хочу стать тренером». Экс-защитник «МЮ» не играл с 2022 года
Бывший защитник «МЮ» Фил Джонс объявил о завершении карьеры.
32-летний футболист сообщил, что намерен стать тренером.
«Моя карьера закончилась быстрее, чем мне бы хотелось.
Но стакан наполовину полон. Я получил лицензию УЕФА А и испытать себя в качестве тренера. В перспективе хочу возглавить какую-нибудь команду. Я полон решимости добиться этого», – заявил бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
Англичанин выступал за «Ман Юнайтед» с 2011 по 2023 год. За это время он выиграл 6 трофеев, включая титул в АПЛ и Лигу Европы.
В последний раз Фил выходил на поле 2 мая 2022 года.
Спасибо за все. Жаль травмы не позволили сделать большего
То, что Фил может сыграть справа не делает из него правого защитника, а Фергюсон любил таких игроков, которые в случае чего закроют несколько позиций
А от того что он выходил опорным с Реалом его умения никак не улучшились, в частности точность передач, пластичность, координация и скорость. Не говоря уже про работы с мячом
Какой потенциал! Даже аномальная травматичность не помешала тебе 10 лет быть на контракте и это тот случай, когда вопросов к клубу особых и нет!
Зверюга на поле! Мы смеялись с тебя только по приятельски! Удачи в дальнейшей тренерской карьере!
но летом 2011 ни Валенсия, ни Янг на позицию правого защитника не рассматривались ни разу
Рафаэл периодически вылетал, поэтому приходилось затыкать Джонсом и Смоллингом, выходило на удивление неплохо, например, 8:2 случились именно со Смоллингом справа
Эванса справа не помню, максимум слева, и то скорее в нулевых, нежели в десятых
Эванс пару раз выходил и справа и слева, всегда это было не от хорошей жизни, но позиции закрывал и даже фокусов там не делал, которые переодически в центре защиты он выдавал)
Легенда.
Лет 10 назад в мю блистал, но травмы конечно сгубили. И ведь вдуматься - в таком юном возрасте был в основе великого мю