Фил Джонс завершил карьеру в 32: «Хочу стать тренером». Экс-защитник «МЮ» не играл с 2022 года

Бывший защитник «МЮ» Фил Джонс объявил о завершении карьеры.

32-летний футболист сообщил, что намерен стать тренером.

«Моя карьера закончилась быстрее, чем мне бы хотелось.

Но стакан наполовину полон. Я получил лицензию УЕФА А и испытать себя в качестве тренера. В перспективе хочу возглавить какую-нибудь команду. Я полон решимости добиться этого», – заявил бывший защитник « ».

Англичанин выступал за «Ман Юнайтед» с 2011 по 2023 год. За это время он выиграл 6 трофеев, включая титул в и Лигу Европы.

В последний раз Фил выходил на поле 2 мая 2022 года.