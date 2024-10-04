«Маканус». УЕФА ошибся в фамилии игрока «Нью Сэйнтс» Макмануса в матче ЛК с «Фиорентиной»
УЕФА ошибся в фамилии игрока «Нью Сэйнтс» Макмануса и назвал его «Маканусом».
Инцидент произошел во время матча Лиги конференций против «Фиорентины» (0:2).
Во время публикации официальной инфографики от УЕФА с составами команд болельщики обнаружили ошибку в написании фамилии 30-летнего форварда команды из Уэльса Деклана Макмануса. Ее неверно указали как «Маканус».
Позже ошибочное написание повторили во время выхода игрока на замену на 67-й минуте встречи.
Шотландец по ходу карьеры играл за «Абердин», а в составе »Нью Сэйнтс» забил 67 голов в 74 матчах.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Scottish Sun
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости