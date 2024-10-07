«В городе появился еще один Давид». «Фиорентина» отфотошопила статую работы Микеланджело после двух отраженных Де Хеа пенальти
«Фиорентина» высоко оценила два отраженных Давидом Де Хеа пенальти.
Вчера голкипер не позволил забить с точки футболистам «Милана» Тео Эрнандесу и Тэмми Абрахаму. «Фиалки» победили 2:1.
На странице клуба в твиттере появилась переделанная фотография мраморной статуи Давида, созданной скульптором Микеланджело Буонарроти. Теперь на снимке изображен испанский голкипер «Фиорентины».
«В городе появился еще один Давид», – подписано фото.
Изображение: x.com/acffiorentina
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Фиорентины»
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