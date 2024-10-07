«В городе появился еще один Давид». «Фиорентина» отфотошопила статую работы Микеланджело после двух отраженных Де Хеа пенальти

«Фиорентина» высоко оценила два отраженных Давидом Де Хеа пенальти.

Вчера голкипер не позволил забить с точки футболистам «Милана » Тео Эрнандесу и Тэмми Абрахаму. «Фиалки» победили 2:1.

На странице клуба в твиттере появилась переделанная фотография мраморной статуи Давида, созданной скульптором Микеланджело Буонарроти. Теперь на снимке изображен испанский голкипер «Фиорентины».

«В городе появился еще один Давид», – подписано фото.

Изображение: x.com/acffiorentina

«Он все еще монстр». Де Хеа взял два пенальти с «Миланом»!