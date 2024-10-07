Россия и Камерун могут провести ответный товарищеский матч: «В июне 2025 года, возможно»
Сборная России может еще раз сыграть против команды Камеруна.
– Пока неизвестно, есть ли переговоры насчет ответного матча наших сборных.
– Есть ли свободные даты?
– Возможно, в июне 2025 года. Обе стороны должны работать в этом направлении, – сообщили в пресс-службе африканской команды.
Сборные России и Камеруна встречались в октябре 2023-го. Единственный гол забил Федор Чалов – 1:0.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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