Магнус Карлсен сыграл бы с Салахом в шахматы: «Я большой фанат футбола и Мохамеда. И Эдегор немного играет – он отнюдь не плох»

Магнус Карлсен назвал футболистов, с которыми сыграл бы в шахматы.

«Я большой фанат футбола и определенно фанат Салаха . Я еще не встречался с ним, но, конечно, хотел бы, как и с другими спортсменами, которыми я восхищаюсь и которые играют в шахматы.

Мартин Эдегор немного играет. Какое-то время он играл часто, а потом стал делать это реже. Он отнюдь не плохой игрок, но в этом плане он немного скрытный.

Что касается лучших игроков – не знаю. Есть много достойных игроков, но я не знаю, есть ли среди спортсменов, с которыми я пересекался, действительно хорошие шахматисты», – сказал 16-й чемпион мира.