Магнус Карлсен сыграл бы с Салахом в шахматы: «Я большой фанат футбола и Мохамеда. И Эдегор немного играет – он отнюдь не плох»
Магнус Карлсен назвал футболистов, с которыми сыграл бы в шахматы.
«Я большой фанат футбола и определенно фанат Салаха. Я еще не встречался с ним, но, конечно, хотел бы, как и с другими спортсменами, которыми я восхищаюсь и которые играют в шахматы.
Мартин Эдегор немного играет. Какое-то время он играл часто, а потом стал делать это реже. Он отнюдь не плохой игрок, но в этом плане он немного скрытный.
Что касается лучших игроков – не знаю. Есть много достойных игроков, но я не знаю, есть ли среди спортсменов, с которыми я пересекался, действительно хорошие шахматисты», – сказал 16-й чемпион мира.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости