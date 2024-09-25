Вице-президент ФШР Смагин: «Кроме результатов, Карлсен ничего не принес в шахматы. Есть чемпионы мира, которые дали намного больше»

В Федерации шахмат России скептически оценили заслуги Магнуса Карлсена.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) организовала премию , посвященную 100-летию организации. Норвежцу Карлсену и венгерке Юдит Полгар вручили призы как лучшим игрокам в истории.

«В ситуации с Юдит Полгар у меня вообще нет никаких вопросов, она действительно была сильнейшей шахматисткой мира. А что касается Магнуса Карлсена, то лично я так не считаю и никогда не считал. Потому что есть шахматисты, которые с точки внесения общего вклада в шахматы, в философию и развитие игры дали намного больше. С моей точки зрения, кроме результатов, Карлсен ничего не принес в шахматы.

Просто сравните, что сделал он и что принесли шахматам такие чемпионы мира как Михаил Ботвинник, Роберт Фишер, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров*. И даже нечего сравнивать. Их вклад в сами шахматы, в их творческую часть в определенные период времени, помимо спортивных результатов, таков, что Карлсен даже и близко не находится рядом с ними», – сказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин .

* – Гарри Каспаров внесен в перечень террористов и экстремистов, а также признан иностранным агентом в России.