Вице-президент ФШР Смагин: «Кроме результатов, Карлсен ничего не принес в шахматы. Есть чемпионы мира, которые дали намного больше»
Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) организовала премию, посвященную 100-летию организации. Норвежцу Карлсену и венгерке Юдит Полгар вручили призы как лучшим игрокам в истории.
«В ситуации с Юдит Полгар у меня вообще нет никаких вопросов, она действительно была сильнейшей шахматисткой мира. А что касается Магнуса Карлсена, то лично я так не считаю и никогда не считал. Потому что есть шахматисты, которые с точки внесения общего вклада в шахматы, в философию и развитие игры дали намного больше. С моей точки зрения, кроме результатов, Карлсен ничего не принес в шахматы.
Просто сравните, что сделал он и что принесли шахматам такие чемпионы мира как Михаил Ботвинник, Роберт Фишер, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров*. И даже нечего сравнивать. Их вклад в сами шахматы, в их творческую часть в определенные период времени, помимо спортивных результатов, таков, что Карлсен даже и близко не находится рядом с ними», – сказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.
* – Гарри Каспаров внесен в перечень террористов и экстремистов, а также признан иностранным агентом в России.
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