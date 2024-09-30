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Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий остался на девятом месте

Ян Непомнящий остался на девятом месте в рейтинге ФИДЕ.

Лидерство сохранил норвежец Магнус Карлсен.

Рейтинг ФИДЕ

30 сентября

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2831

2. Хикару Накамура (США) – 2802

3. Арджун Эригайси (Индия) – 2797

4. Фабиано Каруана (США) – 2796

5. Гукеш Доммараджу (Индия) – 2794

6. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 2783

7. Алиреза Фируджа (Франция) – 2767

8. Вэй И (Китай) – 2763

9. Ян Непомнящий (Россия) – 2755

10. Уэсли Со (США) – 2751...

21. Дин Лижэнь (Китай) – 2728

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
рейтинги
logoФИДЕ
logoМагнус Карлсен
logoЯн Непомнящий
Хикару Накамура
logoФабиано Каруана
logoУэсли Со
logoДин Лижэнь
Алиреза Фируджа
Нодирбек Абдусатторов
Гукеш Доммараджу
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