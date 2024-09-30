Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий остался на девятом месте
Ян Непомнящий остался на девятом месте в рейтинге ФИДЕ.
Лидерство сохранил норвежец Магнус Карлсен.
Рейтинг ФИДЕ
30 сентября
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2831
2. Хикару Накамура (США) – 2802
3. Арджун Эригайси (Индия) – 2797
4. Фабиано Каруана (США) – 2796
5. Гукеш Доммараджу (Индия) – 2794
6. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 2783
7. Алиреза Фируджа (Франция) – 2767
8. Вэй И (Китай) – 2763
9. Ян Непомнящий (Россия) – 2755
10. Уэсли Со (США) – 2751...
21. Дин Лижэнь (Китай) – 2728
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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