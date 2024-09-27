Ян Непомнящий проиграл Магнусу Карлсену на этапе Champions Chess Tour
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил норвежцу Магнусу Карлсену в 1/4 финала онлайн-турнира.
Встреча проходила в рамках четвертого этапа Champions Chess Tour – The Julius Baer Generation Cup. Соперники завершили четыре основные партии вничью, после чего победитель игры определялся на тай-брейке в формате армагеддона. Общий счет матча – 3:2 в пользу Карлсена.
В другом матче 1/4 финала россиянин Александр Грищук обыграл индийца Арджуна Эригайси – 2,5:1,5.
В полуфинале Карлсен встретится с представителем США Левоном Ароняном, Грищук – с Алирезой Фируджей из Франции. Непомнящий еще продолжит борьбу в нижней сетке турнира, где сыграет с французом Максимом Вашье-Лагравом.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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