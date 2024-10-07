«Локомотив» подписал соглашения о сотрудничестве с региональными футбольными школами России
6 октября на «РЖД-Арене» Академия ФК «Локомотив» подписала сразу 14 соглашений о сотрудничестве с футбольными школами регионов России.
В Москву для подписания соглашений о сотрудничестве приехали руководители футбольных школ из городов: Коломна, Ярославль, Орехово-Зуево, Иваново, Александров, Сергиев Посад, Калуга, Тула, Королев, Клин, Муром.
Руководителями Департамента развития молодежного футбола и Академии «Локомотива» была подготовлена специальная программа с экскурсией по стадиону, фотоссесией и подробной презентацией проекта о сотрудничестве. В презентации, перед матчем «Локомотив» – «Крылья Советов», участвовали ведущие специалисты разных отделов Департамента.
Основным видом деятельности направления будет проведение тестирований физических качеств, игрового интеллекта и технической подготовки футболистов. Планируется проведение обучения для тренерского и управленческого персонала школ в виде семинаров и вебинаров, а также стажировок в Академии «Локо». Одна из задач таких мероприятий – поделиться опытом и общей философией клуба.
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