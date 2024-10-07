Аршавин о «Крыльях» и 0:1 от «Локо»: «Провели хороший матч. Если бы он закончился вничью, мы бы не удивились» 

Андрей Аршавин оценил поражение «Крыльев Советов» от «Локомотива» (0:1) в Мир РПЛ.

«Крылья» провели хороший матч, имели моменты, безусловно, но в концовке замены добавили «Локомотиву » свежести и динамики, которой как раз не хватило «Крыльям ».

Все заметили в трансляции, что Гальдамес просил замену. В итоге гол пришел после его ошибки. Если бы матч закончился вничью, то мы бы не удивились. «Локомотив» сейчас в очень хорошей форме, как и «Краснодар», — сказал заместитель гендиректора «Зенита».

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