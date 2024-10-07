Симеоне про 1:1 с «Сосьедадом»: «Ничья закономерна. Одна команда хотела атаковать, другая – очень хорошо оборонялась»
Диего Симеоне оценил ничью «Атлетико» с «Сосьедадом» (1:1) в Ла Лиге.
«Соперник забил красивый гол в момент, когда все к этому и шло. Ничья закономерна. Одна команда хотела атаковать, другая – очень хорошо оборонялась (счет по ударам в створ ворот – 8:1 в пользу басков – Спортс”).
Голевых моментов было немного», – сказал тренер «Атлетико».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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