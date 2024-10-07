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Бабаев о Чалове в ПАОК: «Федор доволен, его мечта осуществилась – желаем удачи. Вернется в ЦСКА, если захочет, думаю»

Роман Бабаев высказался о переходе Федора Чалова в ПАОК.

«Я общался с Чаловым. Он доволен, его мечта осуществилась. Мы желаем ему удачи, все абсолютно нормально. Если он захочет вернуться, думаю, вернется.

Чалов мог бы уйти бесплатно, либо мы могли получить определенную сумму. Конечно, хотелось бы больше, но пришлось выбирать из двух зол», – сказал гендиректор ЦСКА.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoПАОК
logoвысшая лига Греция
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