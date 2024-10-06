ПАОК Чалова и Оздоева вернулся в лидеры чемпионата Греции благодаря победе над «Левадиакосом». Конкуренты потеряли очки

ПАОК Чалова и Оздоева лидирует в Суперлиге Греции после 7-го тура.

Команда вернулась на первое место, потерянное после поражения в прошлом туре, благодаря собственной победе над «Левадиакосом» в гостях (2:0), поражению АЕК от «Панетоликоса» (0:1) и ничьей «Олимпиакоса» с «Панатинаикосом» (0:0).

Теперь у ПАОК 16 очков, у АЕК, «Олимпиакоса» и «Ариса» Магомеда-Шапи Сулейманова, победившего в 7-м туре, по 14.

Смотрите главные моменты матча ПАОК здесь: новый лидер чемпионата мог пропустить с пенальти, но соперник его не реализовал, затем ПАОК забил два мяча в концовке и вырвал победу.

В следующем туре ПАОК и АЕК сыграют между собой, игра 20 октября начнется в 20:30 мск. Матч лидеров в прямом эфире покажет Спортс’‘

7-й тур

Таблица чемпионата Греции

Статистика чемпионата Греции