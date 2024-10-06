ПАОК Чалова и Оздоева вернулся в лидеры чемпионата Греции благодаря победе над «Левадиакосом». Конкуренты потеряли очки
ПАОК Чалова и Оздоева лидирует в Суперлиге Греции после 7-го тура.
Команда вернулась на первое место, потерянное после поражения в прошлом туре, благодаря собственной победе над «Левадиакосом» в гостях (2:0), поражению АЕК от «Панетоликоса» (0:1) и ничьей «Олимпиакоса» с «Панатинаикосом» (0:0).
Теперь у ПАОК 16 очков, у АЕК, «Олимпиакоса» и «Ариса» Магомеда-Шапи Сулейманова, победившего в 7-м туре, по 14.
Смотрите главные моменты матча ПАОК здесь: новый лидер чемпионата мог пропустить с пенальти, но соперник его не реализовал, затем ПАОК забил два мяча в концовке и вырвал победу.
В следующем туре ПАОК и АЕК сыграют между собой, игра 20 октября начнется в 20:30 мск. Матч лидеров в прямом эфире покажет Спортс’‘
7-й тур
Опубликовано: Sports
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