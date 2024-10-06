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  • Артига о 0:4 с «Краснодаром»: «Устал говорить, что «Химки» могли сыграть лучше при определенных обстоятельствах. На тренировках все отрабатываем, но довести до гола в матче сложнее»
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Артига о 0:4 с «Краснодаром»: «Устал говорить, что «Химки» могли сыграть лучше при определенных обстоятельствах. На тренировках все отрабатываем, но довести до гола в матче сложнее»

Франк Артига высказался после разгромного поражения от «Краснодара».

«Химки» уступили со счетом 0:4 в матче 11-го тура Мир РПЛ.

– Могла бы игра пойти по другому сценарию, если бы вы реализовали свои моменты?

– Возможно, да, могло бы что‑то измениться. Но я устал говорить, что команда могла бы сыграть лучше при определенных обстоятельствах. Это не оправдание.

Были хорошие моменты, мы старались нейтрализовывать атаки «Краснодара», но не получилось. Потом мы пропустили первый гол, во втором тайме до 60‑й минуты боролись, но затем случился второй гол, дальше было тяжело.

– Почему такая плохая реализация у «Химок»?

– Конечно, на тренировках мы отрабатываем все эпизоды игры, должны продолжать работать. Работа тренера заключается в том, чтобы команду доходила до финальной трети, и чтобы игроки забили гол. Но тут решают и индивидуальные навыки, и качества игроков.

На тренировках мы это все отрабатываем, но во время тренировок – это одно дело, а довести до гола в матче – другое, это сложнее. У соперника возникали моменты, они их реализовали, – сказал главный тренер «Химок».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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