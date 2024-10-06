«Химки» не побеждают 12 матчей подряд – 7 поражений и 5 ничьих. Дальше – «Локомотив»
«Химки» продлили серию без побед до 12 матчей.
Сегодня подмосковная команда разгромно проиграла «Краснодару» (0:4) в гостевом матче 11-го тура Мир РПЛ.
В 12 последних матчах в чемпионате и Фонбет Кубке России «Химки» потерпели 7 поражений и 5 раз сыграли вничью. Последний раз команда Франка Артиги побеждала 3 августа – тогда обыграли «Рубин» (3:2).
В следующем туре Мир РПЛ «Химки» сыграют с «Локомотивом».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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