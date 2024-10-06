«Химки» не побеждают 12 матчей подряд – 7 поражений и 5 ничьих. Дальше – «Локомотив»

«Химки» продлили серию без побед до 12 матчей.

Сегодня подмосковная команда разгромно проиграла «Краснодару » (0:4) в гостевом матче 11-го тура Мир РПЛ .

В 12 последних матчах в чемпионате и Фонбет Кубке России «Химки» потерпели 7 поражений и 5 раз сыграли вничью. Последний раз команда Франка Артиги побеждала 3 августа – тогда обыграли «Рубин» (3:2).

В следующем туре Мир РПЛ «Химки » сыграют с «Локомотивом ».