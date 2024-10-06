Кордоба набрал 14 фэнтези-очков в матче против «Химок» – лучший результат тура РПЛ
«Краснодар» дома разгромил «Химки» в матче 11-го тура РПЛ (4:0).
В концовке первого тайма счет открыл Джон Кордоба. Во второй половине матча нападающий сначала сделал результативную передачу, а позже забил еще один мяч.
За игру Кордоба набрал 14 фэнтези-очков в турнире по РПЛ на Спортсе’‘: +3 за полный матч, +8 за голы, +3 за ассист. Для Кордобы это третий подряд матч с 10+ набранным очками. До этого игрок «Краснодара» набирал по 10 в играх против «Зенита» и «Акрона».
В 11-м туре нападающего выбрали 16,87% фэнтези-менеджеров на Спортсе’‘.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
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