Кордоба набрал 14 фэнтези-очков в матче против «Химок» – лучший результат тура РПЛ

«Краснодар» дома разгромил «Химки» в матче 11-го тура РПЛ (4:0).

В концовке первого тайма счет открыл Джон Кордоба. Во второй половине матча нападающий сначала сделал результативную передачу, а позже забил еще один мяч.

За игру Кордоба набрал 14 фэнтези-очков в турнире по РПЛ на Спортсе’‘ : +3 за полный матч, +8 за голы, +3 за ассист. Для Кордобы это третий подряд матч с 10+ набранным очками. До этого игрок «Краснодара» набирал по 10 в играх против «Зенита» и «Акрона».

В 11-м туре нападающего выбрали 16,87% фэнтези-менеджеров на Спортсе’‘.

👉 Проверить свою команду в фэнтези РПЛ