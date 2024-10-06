У «Баварии» 1 победа в 4 последних матчах с «Айнтрахтом»
«Бавария» выиграла лишь 1 из 4 последних матчей с «Айнтрахтом».
Сегодня команды сыграли вничью (3:3) в матче 6-го тура Бундеслиги.
В 4 последних матчах против «Айнтрахта» «Бавария» одержала лишь одну победу – в 31-м туре прошлого сезона немецкого чемпионата (2:1). 2 матча завершились вничью, еще одна игра – победой команды из Франкфурта (5:1).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости