У «Баварии» 1 победа в 4 последних матчах с «Айнтрахтом»

«Бавария» выиграла лишь 1 из 4 последних матчей с «Айнтрахтом».

Сегодня команды сыграли вничью (3:3) в матче 6-го тура Бундеслиги. В 4 последних матчах против «Айнтрахта » «Бавария » одержала лишь одну победу – в 31-м туре прошлого сезона немецкого чемпионата (2:1). 2 матча завершились вничью, еще одна игра – победой команды из Франкфурта (5:1).