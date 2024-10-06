Левандовски набрал 15 фэнтези-очков за матч c «Алавесом». Форвард «Барсы» сделал хет-трик в первом тайме
«Барселона» в гостях разгромила «Алавес» в матче 9-го тура Ла Лиги (3:0).
Нападающий Роберт Левандовски оформил хет-трик в первом тайме: забил на 7-й, 22-й и 32-й минутах. Всего за игру игрок «Барселоны» набрал 15 фэнтези-очков: +3 за полный матч, +12 за голы.
После 9 туров в фэнтези Ла Лиги Левандовски лидирует по очкам (66), столько же и у другого игрока «Барселоны» – полузащитника Рафиньи. Левандовски – второй по популярности игрок фэнтези (51,79%), чаще выбирают только Ламина Ямаля (56,04%).
Вратарь «Жироны» Гассанига набрал 12 очков в фэнтези Ла Лиги за два отбитых пенальти. Он лучший вратарь турнира, но 13-й по популярности
Опубликовано: Sports
Источник: Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’‘
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