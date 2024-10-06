Вратарь «Жироны» Гассанига набрал 12 очков в фэнтези Ла Лиги за два отбитых пенальти. Он лучший вратарь турнира, но 13-й по популярности

«Жирона» дома обыграла «Атлетик» в 9-м туре Ла Лиги (2:1).

По ходу матча вратарь «Жироны» трижды отразил от трех разных футболистов, один из них – повторный удар, поэтому в официальной статистике два отбитых удара.

В первом тайме Пауло Гассанига отбил пенальти Алекса Беренгера. В начале второго тайма справился с ударом Иньяки Уильямса, но проверка ВАР выявила нарушение со стороны вратаря – пенальти перебивали. С третьим ударом – его исполнял Андер Эррера – Гассанига тоже справился.

Всего за матч вратарь «Жироны» набрал 12 фэнтези-очков: +2 за игру, +10 за незабитые ему пенальти, +1 за сэйвы, -1 за желтую карточку. После 9 туров у Гассаниги 39 очков, он – лучший вратарь по этому показателю в фэнтези Ла Лиги , он 13-й по популярности на позиции в чемпионате (4,46%).

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