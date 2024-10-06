Вратарь «Жироны» Гассанига набрал 12 очков в фэнтези Ла Лиги за два отбитых пенальти. Он лучший вратарь турнира, но 13-й по популярности
По ходу матча вратарь «Жироны» трижды отразил от трех разных футболистов, один из них – повторный удар, поэтому в официальной статистике два отбитых удара.
В первом тайме Пауло Гассанига отбил пенальти Алекса Беренгера. В начале второго тайма справился с ударом Иньяки Уильямса, но проверка ВАР выявила нарушение со стороны вратаря – пенальти перебивали. С третьим ударом – его исполнял Андер Эррера – Гассанига тоже справился.
Всего за матч вратарь «Жироны» набрал 12 фэнтези-очков: +2 за игру, +10 за незабитые ему пенальти, +1 за сэйвы, -1 за желтую карточку. После 9 туров у Гассаниги 39 очков, он – лучший вратарь по этому показателю в фэнтези Ла Лиги, он 13-й по популярности на позиции в чемпионате (4,46%).
Телеграм-канал «Фэнтези на Спортсе» – с лайфхаками и советами
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий