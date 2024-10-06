Рафинья забил 6 голов и отдал 5 ассистов в 9 последних матчах за «Барселону»
Рафинья Диас сделал две голевые передачи в матче с «Алавесом».
«Барселона» и «Алавес» играют в 9-м туре Ла Лиги (2:0, первый тайм). Спортс’‘ проводит прямую онлайн-трансляцию игры.
На 7-й минуте матча полузащитник ассистировал Роберту Левандовскому. Бразилец сделал диагональную подачу со штрафного, а польский форвард головой отправил мяч в сетку. На 22-й минуте бразилец вновь отдал голевой пас поляку.
Таким образом, Рафинья забил 6 голов и сделал 5 результативных пасов – все они пришлись на 9 последних игр в составе каталонцев. С полной статистикой 27-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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