Рафинья забил 6 голов и отдал 5 ассистов в 9 последних матчах за «Барселону»

Рафинья Диас сделал две голевые передачи в матче с «Алавесом».

«Барселона» и «Алавес» играют в 9-м туре Ла Лиги (2:0, первый тайм). Спортс’‘ проводит прямую онлайн-трансляцию игры.

На 7-й минуте матча полузащитник ассистировал Роберту Левандовскому. Бразилец сделал диагональную подачу со штрафного, а польский форвард головой отправил мяч в сетку. На 22-й минуте бразилец вновь отдал голевой пас поляку.

Таким образом, Рафинья забил 6 голов и сделал 5 результативных пасов – все они пришлись на 9 последних игр в составе каталонцев. С полной статистикой 27-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь .