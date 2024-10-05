Джокер этого сезона в фэнтези АПЛ – Бриан Мбемо из «Брентфорда».

Стоит всего 7,5 и приносит очень много.

Команда на 12-м месте в АПЛ, но популярность Мбемо растет от тура к туру. Вот почему.

● В АПЛ у полузащитника пять голов в шести матчах . Больше только у Эрлинга Холанда (10) и Коула Палмера (6), столько же забил Луис Диас.

● Мбемо забил всем, кроме «Ливерпуля» и «Сити» . Причем обе игры с грандами у «Брентфорда» были в гостях.

● У Мбемо шикарная реализация : пять мячей (все с игры) при суммарном xG всего 2,04!

● Бриан – пятый по очкам в фэнтези АПЛ (40) . В топ-5 у него наименьшая цена. Диас, Мо Салах, Холанд и Палмер дороже.

Соперник «Брентфорда» в ближайшем туре – «Вулверхэмптон» с последнего места, пропустивший за 6 туров 16 мячей – больше всех в лиге.

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