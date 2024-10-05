Главная вспышка сезона АПЛ. Самый дешевый из самых полезных – кто это?
Джокер этого сезона в фэнтези АПЛ – Бриан Мбемо из «Брентфорда».
Стоит всего 7,5 и приносит очень много.
Команда на 12-м месте в АПЛ, но популярность Мбемо растет от тура к туру. Вот почему.
● В АПЛ у полузащитника пять голов в шести матчах. Больше только у Эрлинга Холанда (10) и Коула Палмера (6), столько же забил Луис Диас.
● Мбемо забил всем, кроме «Ливерпуля» и «Сити». Причем обе игры с грандами у «Брентфорда» были в гостях.
● У Мбемо шикарная реализация: пять мячей (все с игры) при суммарном xG всего 2,04!
● Бриан – пятый по очкам в фэнтези АПЛ (40). В топ-5 у него наименьшая цена. Диас, Мо Салах, Холанд и Палмер дороже.
Соперник «Брентфорда» в ближайшем туре – «Вулверхэмптон» с последнего места, пропустивший за 6 туров 16 мячей – больше всех в лиге.
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Но почему 7.5 млн? У него такие отступные?