19

«Ливерпуль» выиграл 6 матчей подряд и 9 из 10 в сезоне. Дальше – «Челси»

«Ливерпуль» выиграл 6 матчей подряд.

Сегодня команда Арне Слота обыграла «Кристал Пэлас» (1:0) в рамках АПЛ.

У «Ливерпуля» также 9 побед в 10 матчах сезона. Единственное поражение – от «Ноттингема» (0:1).

В следующем туре «Ливерпуль» встретится с «Челси». Игра пройдет 20 октября.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс”
logoЧелси
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoКристал Пэлас
logoАрне Слот
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Англии. «Арсенал» играет с «Саутгемптоном», «Ман Сити» против «Фулхэма», «Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас»
22432 минуты назадLive
«Ливерпуль» выиграл у «Кристал Пэлас» – 1:0. Жота забил на 9-й, Алиссона заменили из-за травмы
23сегодня, 13:24
Соберите коллекцию карточек с футболистами и выиграйте PlayStation или iPhone
1сегодня, 07:00Спецпроект
Чем опасен Палмер, кто забьет «МЮ», как разобраться в «Арсенале». Кого брать в фэнтези АПЛ: разбор всех матчей тура
4сегодня, 06:30Фэнтези
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Испании. «Реал» примет «Вильярреал», «Осасуна» против «Хетафе»
1217 минут назадLive
«Барса» зарегистрировала Шченсного. Вратарь может войти в заявку на матч с «Алавесом» (As)
823 минуты назад
«Зенит» – «Оренбург». Клаудиньо, Гонду, Кассьерра играют. Онлайн-трансляция
3930 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Арсенал» играет с «Саутгемптоном», «Ман Сити» против «Фулхэма», «Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас»
22432 минуты назадLive
«Пари НН» уволил Илича. У команды 1 победа за 11 последних матчей
7133 минуты назад
Гончаренко – главный кандидат на пост тренера «Пари НН», но окончательное решение пока не принято («Матч ТВ») 
1134 минуты назад
Чемпионат России. «Зенит» принимает «Оренбург», «Спартак» против «Ростова», «Динамо» сыграет с ЦСКА в воскресенье
22337 минут назадLive
Джоуи Бартон: «Бруну – худший капитан «МЮ» за последнее время. Не могу придумать никого хуже»
2055 минут назад
Чемпионат Германии. «Байер» принимает «Хольштайн», «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Униона»
10сегодня, 13:30Live
Дзюба нанес «удар скорпиона» почти с линии штрафной в конце игры с «Пари НН». Голкипер Медведев отбил мяч из-под перекладины
20сегодня, 13:23Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Слот – первый тренер в истории «Ливерпуля», выигравший 9 из 10 первых матчей во главе клуба
4 минуты назад
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». Холанд, Грилиш, Гюндоган играют. Онлайн-трансляция
832 минуты назадLive
«Байер» – «Хольштайн Киль». 2:1 – Бонифасе, Хофманн, Гешвилль забили, у Паласиоса 2 ассиста. Онлайн-трансляция
112 минут назадLive
«Унион» – «Боруссия» Дортмунд. 2:0 – Фогт забил с пенальти, Вертессен – с игры. Онлайн-трансляция
214 минут назадLive
Гендиректор «Пари НН»: «Не пожалели, что пригласили Илича, его работа прошла не зря»
220 минут назад
«Арсенал» – «Саутгемптон». Стерлинг и Сака играют. Онлайн-трансляция
332 минуты назадLive
34-летний Андре Айю вернулся в «Гавр». Ганец забил 5 мячей за клуб в прошлом сезоне Лиги 1
136 минут назадФото
Алиссон получил травму в матче с «Кристал Пэлас». Ярош впервые сыграл за «Ливерпуль»
10сегодня, 13:28
«Ливерпуль» выиграл у «Кристал Пэлас» – 1:0. Жота забил на 9-й, Алиссона заменили из-за травмы
23сегодня, 13:24
«Пари НН» одержал 1 победу в 11 последних матчах. Команда Илича вылетела из Кубка и идет 11-й в РПЛ
3сегодня, 13:08