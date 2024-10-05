«Ливерпуль» выиграл 6 матчей подряд и 9 из 10 в сезоне. Дальше – «Челси»
«Ливерпуль» выиграл 6 матчей подряд.
Сегодня команда Арне Слота обыграла «Кристал Пэлас» (1:0) в рамках АПЛ.
У «Ливерпуля» также 9 побед в 10 матчах сезона. Единственное поражение – от «Ноттингема» (0:1).
В следующем туре «Ливерпуль» встретится с «Челси». Игра пройдет 20 октября.
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