Президент «Ростова» о 3 поражениях в 4 играх РПЛ: «Что-то делаем не так. Ситуацию нужно исправлять. Одна-две победы – и все будет нормально»

Президент «Ростова» высказался о результатах команды.

«Ростов» 4 матча не побеждает в Мир РПЛ. Команда Валерия Карпина не забивает в четвертом матче чемпионата подряд. На этом отрезке дончане потерпели три поражения и после 11 игр занимают в таблице 9-е место.

«Что-то делаем не так. Тренерский штаб во время паузы на сборные все переосмыслит и примет решение. Ситуацию нужно будет исправлять. Одна — две победы и все будет нормально», — сказал Арташес Арутюнянц.