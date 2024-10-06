Президент «Ростова» о 3 поражениях в 4 играх РПЛ: «Что-то делаем не так. Ситуацию нужно исправлять. Одна-две победы – и все будет нормально»
Президент «Ростова» высказался о результатах команды.
«Ростов» 4 матча не побеждает в Мир РПЛ. Команда Валерия Карпина не забивает в четвертом матче чемпионата подряд. На этом отрезке дончане потерпели три поражения и после 11 игр занимают в таблице 9-е место.
«Что-то делаем не так. Тренерский штаб во время паузы на сборные все переосмыслит и примет решение. Ситуацию нужно будет исправлять. Одна — две победы и все будет нормально», — сказал Арташес Арутюнянц.
Опубликовано: Sports
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