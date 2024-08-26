Ориньо: «Отстранение российских клубов от еврокубков – политическое решение, рано или поздно должны отменить. Футбол не должен быть связан с политикой!»

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Ориньо охарактеризовал решение УЕФА отстранить российские команды политическим.

«Отстранение российских клубов от еврокубков – это политическое решение, рано или поздно его должны отменить. Ведь футбол не должен быть связан с политикой!

Понятно, что на эту тему сложно говорить, но сейчас мы должны принять ситуацию такой, какая она есть», – отметил бразильский защитник «Химок».

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16 комментариев
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Ответ эксперт моя фамилия
то то и дело что связан. хотя и не должен
Почему не должен-то? Высшее руководство страны X регулярно грозит ядерным пеплом и своими танками на площадях столиц стран А, B, C и т.д. Что странного в том, что эти страны не хотят играть с клубами страны Х?
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Ничего так не вечно как временное
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Говорит игрок клуба, президент которого глава городского округа Химки и секретарь местного отделения едра
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в нашем мире с политикой связано все, хотим мы этого или нет
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Пора закончить рефлексировать,и понять что как раньше уже не будет.
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Очень авторитетное мнение крайне авторитетного человека в футболе :)))
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Интересно кто это придумал? Спорт вне политики. Очередная сказка, типа дети вне политики. Да срать эти политики хотели и на спорт и на детей и на стариков, лапшу вешают своими гуманистическими высказываниями, точнее гуммунистическими. Всё это сказки для дураков, которые продолжают верить в мир во всём мире. По факту люди это просто расходный материал, а война это рост ВВП, вот и вся политика.
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то то и дело что связан. хотя и не должен
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Согласен. Нужно лишить "Химки" субсидирования, как и все клубы РФПЛ.
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А что это за знаток?
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Кто это?
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Должны? Кто кому должен? Вот бразильского гастарбайтера забыли спросить.)))
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О, Спорт! Ты мир! (с) Мир, а не война.
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Ответ Гвискар
Ничего так не вечно как временное
Ничего так не вечно как «футбол должен быть вне политики»
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Ответ Филипп Петров
Ничего так не вечно как «футбол должен быть вне политики»
Это канадский футбол вне политики,играют в него только в Канаде,а европейский соккер международный и поэтому не свободен от политики, лучший пример расформирование ЦДСА после политически неверного поражения от югославов на Олимпиаде или отстранение главного тренера СССР после поражения от франкистской Испании в 64
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