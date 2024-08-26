Ориньо: «Отстранение российских клубов от еврокубков – политическое решение, рано или поздно должны отменить. Футбол не должен быть связан с политикой!»

Ориньо охарактеризовал решение УЕФА отстранить российские команды политическим.

«Отстранение российских клубов от еврокубков – это политическое решение, рано или поздно его должны отменить. Ведь футбол не должен быть связан с политикой!

Понятно, что на эту тему сложно говорить, но сейчас мы должны принять ситуацию такой, какая она есть», – отметил бразильский защитник «Химок».