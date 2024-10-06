Президент «Ростова» о будущем Глебова и Осипенко: «Будет конкретный интерес других клубов – готовы рассмотреть предложения»
Президент «Ростова» оценил вероятность продажи Данила Глебова и Максима Осипенко.
— Если по лидерам — Осипенко и Глебову — будут хорошие предложения, которые устроят клуб, мы готовы их рассмотреть.
— Писали, что и ЦСКА, и «Спартак» продолжат работу по Глебову зимой.
— Это информация. А официальные предложения по Глебову в «Ростов» не поступали. Все это было на уровне разговоров. Если будет конкретный интерес других клубов к нашим игрокам, мы готовы рассмотреть предложения.
— Можете назвать примерную сумму, которая может вас устроить?
— Предложения прежде всего должны быть реальны, юридически оформлены. Этого не было. А сумму я не комментирую, — сказал Арташес Арутюнянц.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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