Деменко назвал «Зенит» фаворитом матча со «Спартаком»: «У петербуржцев проблемы, но есть игра. Красно-белые пропустили 4 от «Локо», игры у них нет»
Максим Деменко назвал «Зенит» фаворитом матча со «Спартаком».
Игра 5-го тура РПЛ пройдет в субботу в Москве.
«В матче с «Локомотивом» (2:4) «Спартак» пропустил четыре мяча, игры у команды нет. Фаворитом матча будет «Зенит».
Да, у «Зенита» есть проблемы в чемпионате, команда поделила очки с «Рубином», проиграла «Ахмату», но у петербуржцев есть игра. Фаворитом будет «Зенит», — сказал бывший футболист «Спартака» и «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Газета.ру»
