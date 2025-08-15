Деменко назвал «Зенит» фаворитом матча со «Спартаком»: «У петербуржцев проблемы, но есть игра. Красно-белые пропустили 4 от «Локо», игры у них нет»

Максим Деменко назвал «Зенит» фаворитом матча со «Спартаком».

Игра 5-го тура РПЛ пройдет в субботу в Москве.

«В матче с «Локомотивом » (2:4) «Спартак» пропустил четыре мяча, игры у команды нет. Фаворитом матча будет «Зенит».

Да, у «Зенита» есть проблемы в чемпионате, команда поделила очки с «Рубином», проиграла «Ахмату», но у петербуржцев есть игра. Фаворитом будет «Зенит », — сказал бывший футболист «Спартака » и «Зенита».