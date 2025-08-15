  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Деменко назвал «Зенит» фаворитом матча со «Спартаком»: «У петербуржцев проблемы, но есть игра. Красно-белые пропустили 4 от «Локо», игры у них нет»
18

Деменко назвал «Зенит» фаворитом матча со «Спартаком»: «У петербуржцев проблемы, но есть игра. Красно-белые пропустили 4 от «Локо», игры у них нет»

Максим Деменко назвал «Зенит» фаворитом матча со «Спартаком».

Игра 5-го тура РПЛ пройдет в субботу в Москве.

«В матче с «Локомотивом» (2:4) «Спартак» пропустил четыре мяча, игры у команды нет. Фаворитом матча будет «Зенит».

Да, у «Зенита» есть проблемы в чемпионате, команда поделила очки с «Рубином», проиграла «Ахмату», но у петербуржцев есть игра. Фаворитом будет «Зенит», — сказал бывший футболист «Спартака» и «Зенита».

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?11630 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Газета.ру»
logoЗенит
logoЛокомотив
logoСпартак
logoМаксим Деменко
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Шансов у «Спартака» не будет, у них настолько слабая оборона. Может быть одно преимущество — свое поле». Рапопорт о матче с «Зенитом»
35сегодня, 02:42
Роман Шишкин: «Спартак» как обычно колошматит, но не удивлюсь, если он победит «Зенит» за счет профессионализма легионеров и эпизодических решений. Игра-то у команды есть»
11вчера, 22:00
Быстров о «Спартаке»: «Возьмите Спаллетти и отдыхайте. Я бы предложил ему 5 млн – он приведет к чемпионству. Станковичу осталось две недели максимум, но хотелось бы, чтобы 1 матч»
74вчера, 21:13
Главные новости
Сегодня первый дедлайн в Фэнтези АПЛ! Соберите состав до 22:00 мск – начинаем сезон с матча «Ливерпуля»
14 минут назад
Ди Лусиано прибыл в Москву для завершения трансфера в ЦСКА («СЭ»)
1759 минут назад
Акинфеев на страже российского футбола, Манчини предложили «Спартаку», «Реал» возглавил рейтинг УЕФА, первая победа «Пари НН» и безумное удаление Мохеби и другие новости
9сегодня, 06:10
АПЛ стартует! «Ливерпуль» против «Борнмута», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
36сегодня, 05:05
Онопко о «Ростове» при Альбе: «Требования те же, что и у Карпина. Почти ничего не поменялось. Занятия и установки Джони проводит на русском»
19сегодня, 04:33
АПЛ вот-вот вернется! Время собирать команду в Основе
сегодня, 03:50Тесты и игры
Бакаев о переходе в «Локо»: «Интерес был еще летом 2024-го, но тогда действовал контракт с «Зенитом». Ни в один топ-клуб РПЛ оттуда не отпустят»
18сегодня, 03:33
«Шансов у «Спартака» не будет, у них настолько слабая оборона. Может быть одно преимущество — свое поле». Рапопорт о матче с «Зенитом»
35сегодня, 02:42
«Карпину дадут время как минимум до зимы, чтобы во время паузы спокойно построить команду». Игонин о тренере «Динамо»
41сегодня, 02:29
«Шилов по манере игры немного Пиняева напоминает. У него не только есть талант, он еще и очень трудолюбивый». Тренер молодежки «Зенита» о вингере
7сегодня, 02:00
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
7 минут назад
«Воспитанников «Зенита» очень много в других клубах — это показатель работы академии». Селенков о молодых игроках
1019 минут назад
Слот о том, сможет ли «Ливерпуль» вновь выиграть АПЛ: «В этом году будет еще труднее. Мы потеряли много игроков старта и подписали четверых – предстоит адаптация»
137 минут назад
Мостовой о конкуренции Сафонова с Шевалье в «ПСЖ»: «С уходом Доннаруммы для Матвея ничего не поменялось. Видимо, так же будет вторым номером»
6сегодня, 05:52
«Ливерпуль» в борьбе за Леони опередил «МЮ», «Ньюкасл», «Интер» и «Милан». Трансфер 18-летнего защитника за 35 млн евро согласован
7сегодня, 05:25
Лещенко о «Динамо» и 0:4 с «Краснодаром»: «Непонятная игра. Вспоминаю сказку про Хоттабыча. Ощущение, что все игроки заболели корью. Три гола привезти себе — не лезет ни в какие ворота»
10сегодня, 04:47
Перрен о переходе в «Краснодар»: «Мне сказали, что в России живется хорошо, даже идеально»
13сегодня, 04:18
«Монако» представил 3-й комплект формы на новый сезон – желто‑кремовый, передающий «особое сияние» княжества. В ролике снялись Погба, Фати и Дайер
10сегодня, 03:56Фото
«Батракову надо уезжать в Европу, глядя на пример Головина. Перейдет в хороший клуб – спрос на всех в РПЛ вырастет». Силкин о хавбеке «Локо»
33сегодня, 03:18
Влахович интересен «Ньюкаслу». «Ювентус» хочет продать форварда с истекающим контрактом
7сегодня, 03:02