Аршавин о 8-м месте «Ростова»: «Кризис жанра. Года два назад клуб решил сохранять лучших игроков, показывая высокие результаты, но сейчас этого нет»
Андрей Аршавин высказался о результатах «Ростова» в Мир РПЛ.
В последних трех матчах дончане потерпели два поражения и сыграли вничью. После 10 туров команда Валерия Карпина занимает в таблице 8-е место.
«Мне кажется, в «Ростове» наблюдается кризис жанра. Раньше было понятно, для чего эта команда: она брала игроков, заигрывала и продавала. Но года два или полтора назад руководство клуба решило сохранять лучших игроков, так как команда показывала высокие результаты, но сейчас этого нет.
Они не продают Осипенко и Глебова, даже получая привлекательные предложения от «Краснодара», — сказал заместитель гендиректора «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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