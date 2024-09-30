Аршавин о 8-м месте «Ростова»: «Кризис жанра. Года два назад клуб решил сохранять лучших игроков, показывая высокие результаты, но сейчас этого нет» 

Андрей Аршавин высказался о результатах «Ростова» в Мир РПЛ.

В последних трех матчах дончане потерпели два поражения и сыграли вничью. После 10 туров команда Валерия Карпина занимает в таблице 8-е место.

«Мне кажется, в «Ростове » наблюдается кризис жанра. Раньше было понятно, для чего эта команда: она брала игроков, заигрывала и продавала. Но года два или полтора назад руководство клуба решило сохранять лучших игроков, так как команда показывала высокие результаты, но сейчас этого нет.

Они не продают Осипенко и Глебова , даже получая привлекательные предложения от «Краснодара», — сказал заместитель гендиректора «Зенита».