Экс-хавбек «Реала» Гаго возглавит «Бока Хуниорс». Он тренирует «Гвадалахару»
Фернандо Гаго в ближайшее время станет новым тренером «Бока Хуниорс».
Клуб из Буэнос-Айреса выплатит отступные за 38-летнего аргентинца, возглавляющего с декабря 2023 года мексиканскую «Гвадалахару».
Гаго – воспитанник «Бока Хуниорс», экс-опорник известен по выступлениям за «Реал», «Рому», «Валенсию» и сборную Аргентины.
Ранее он также тренировал аргентинский «Расинг».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: AM
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