Экс-хавбек «Реала» Гаго возглавит «Бока Хуниорс». Он тренирует «Гвадалахару»

Фернандо Гаго в ближайшее время станет новым тренером «Бока Хуниорс».

Клуб из Буэнос-Айреса выплатит отступные за 38-летнего аргентинца, возглавляющего с декабря 2023 года мексиканскую «Гвадалахару».

Гаго – воспитанник «Бока Хуниорс », экс-опорник известен по выступлениям за «Реал», «Рому», «Валенсию» и сборную Аргентины.

Ранее он также тренировал аргентинский «Расинг».