«Бордо» впервые выиграл в 4-м дивизионе Франции благодаря дублю Кэрролла головой. Клуб идет на строчку выше зоны вылета

«Бордо» одержал победу благодаря дублю Энди Кэрролла.

Оба мяча в ворота «Олимпик Сомюр» 35-летний экс-форвард «Ливерпуля» забил головой (2:1).

«Бордо» одержал первую победу из пяти матчей в четвертом дивизионе Франции.

Команда набрала 6 очков и идет на 14-м месте в турнирной таблице группы B – на строчку выше зоны вылета.

«Бордо » сыграл на две игры меньше, чем лидеры.