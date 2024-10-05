«Бордо» впервые выиграл в 4-м дивизионе Франции благодаря дублю Кэрролла головой. Клуб идет на строчку выше зоны вылета
«Бордо» одержал победу благодаря дублю Энди Кэрролла.
Оба мяча в ворота «Олимпик Сомюр» 35-летний экс-форвард «Ливерпуля» забил головой (2:1).
«Бордо» одержал первую победу из пяти матчей в четвертом дивизионе Франции.
Команда набрала 6 очков и идет на 14-м месте в турнирной таблице группы B – на строчку выше зоны вылета.
«Бордо» сыграл на две игры меньше, чем лидеры.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
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